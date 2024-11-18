Revolut отримав від Британії дозвіл на торгівлю акціями

Фінтех-стартап з українським корінням Revolut отримав від британського фінансового регулятора торговельну ліцензію, що дозволить йому з 2025 року пропонувати послуги торгівлі акціями, які котируються на біржах самої Великої Британії та Європейського союзу, передає Reuters.

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Наразі Revolut має понад 650 тисяч торгових клієнтів у Великій Британії. Його конкурентами на новому ринку будуть такі компанії як Trading 212, Freetrade, Hargreaves та and AJ Bell. Раніше ж Revolut запровадив у своєму додатку послугу купівлі-продажу акцій, які котируються в США.

Нагадаємо також, що в липні компанія, що сама базується у Лондоні, після трирічного очікування отримала у британську банківську ліцензію, але з деякими обмеженнями, що є звичайним для багатьох нових банків у цій країні.

У Revolut заявляли, що це дозволить їй вийти на так званий етап мобілізації. В подальшому ж отримання повноцінної ліцензії дозволить компанії надавати овердрафти, кредити й запроваджувати ощадні продукти.

Зокрема, вклади у Revolut покриватимуться британською Компенсаційною схемою фінансових послуг на суму до 85 тисяч фунтів у разі банкрутства установи. В свою чергу, в ЄС компанія з 2021 року має банківську ліцензію від Литви. Велика Британія ж, яка є найбільшим ринком для Revolut, із союзу вийшла ще з лютого 2020 року.

Зазначимо, що Revolut є фінансово-технологічною компанією, заснованою в 2015 році українцем Владиславом Яценком та росіянином Миколою Сторонським. Вона пропонує банківські послуги, зокрема обмін валют випуск та випуск платіжних карток, а також займається торгівлею акціями, криптовалютами та товарами. За даними компанії, вона має наразі біля 45 мільйонів клієнтів у більш ніж 160 країнах.