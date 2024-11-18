Revolut получил от Британии разрешение на торговлю акциями

Финтех-стартап с украинскими корнями Revolut получил от британского финансового регулятора торговую лицензию, которая позволит ему с 2025 года предлагать услуги торговли акциями, котирующимися на биржах самой Великобритании и Европейского союза, передает Reuters.

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Ныне Revolut имеет более 650 тысяч торговых клиентов в Великобритании. Его конкурентами на новом рынке будут такие компании как Trading 212, Freetrade, Hargreaves и AJ Bell. Ранее же Revolut ввел в своем приложении услугу купли-продажи акций, котирующихся в США.

Напомним также, что в июле компания, базирующаяся в Лондоне, после трехлетнего ожидания получила в британскую банковскую лицензию, но с некоторыми ограничениями, что является обычным для многих новых банков в этой стране.

В Revolut заявляли, что это позволит ему выйти на так называемый этап мобилизации. В дальнейшем же получение полноценной лицензии позволит компании предоставлять овердрафты, кредиты и вводить депозитные продукты.

В частности, вклады в Revolut будут покрываться британской Компенсационной схемой финансовых услуг на сумму до 85 тысяч фунтов в случае банкротства учреждения. В свою очередь, в ЕС компания с 2021 года имеет банковскую лицензию от Литвы. Великобритания же, являющаяся крупнейшим рынком для Revolut, из союза вышла еще с февраля 2020 года.

Отметим, что Revolut является финансово-технологической компанией, основанной в 2015 году украинцем Владиславом Яценко и россиянином Николаем Сторонским. Она предлагает банковские услуги, в частности обмен валют выпуск и выпуск платежных карт, а также занимается торговлей акциями, криптовалютами и товарами. По данным компании, она имеет около 45 миллионов клиентов в более чем 160 странах.