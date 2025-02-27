НБУ наполягає на ліцензуванні діяльності Revolut в Україні

Національний банк України заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Позиція НБУ щодо Revolut

НБУ відреагував на заяву Revolut про вихід на український ринок, наголосивши, що литовський Revolut Bank UAB працює за ліцензією ЄС і потребує відповідного дозволу для діяльності в Україні.

Нацбанк наголошує, що для ведення банківської діяльності в Україні Revolut має або відкрити філію, або отримати банківську ліцензію. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

Питання щодо початку діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб'єкта.

На сьогодні Revolut Bank UAB не має ліцензії або дозволу від НБУ, не подавав заявки та не проходить процедуру ліцензування в Україні, зазначають в пресслужбі.

"Ми підтримуємо відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій, але вважаємо за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог", - зазначають в НБУ.

Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

Національний банк України наголошує, що діятиме в межах законодавства, забезпечуючи стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і клієнтів, а також реагуватиме на можливі порушення.

Про Revolut

Revolut — це міжнародний фінансовий сервіс, заснований у 2015 році. Компанія пропонує широкий спектр фінансових послуг, включаючи безкоштовні банківські рахунки, обмін валют, інвестиції, криптовалюту та страхування. Revolut відзначається інноваційним підходом до банківських послуг, завдяки якому зуміла завоювати популярність у багатьох країнах світу.

Засновниками Revolut є Микола Сторонський і Владислав Яценко. Владислав Яценко, українець, є технічним директором компанії, а Микола Сторонський виконує роль генерального директора.

Revolut отримав ліцензію від британського регулятора FCA у 2016 році, що дозволило йому надавати фінансові послуги у Великій Британії та інших країнах. Наразі понад 700 тисяч українців у Великобританії та ЄЕЗ користуються сервісом, а з 2022 року через Revolut в Україну надійшло понад 1 мільярд євро, переважно з Німеччини, Британії, Ірландії, Польщі та Нідерландів.

Зауважимо, Revolut дозволив українцям відкривати рахунки та здійснювати перекази.

Нагадаємо, нещодавно Revolut оголосила, що тепер її застосунок доступний українською мовою.