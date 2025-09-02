"Плацдарм" для развития: британские финтех-компании Revolut и Starling рассматривают покупку американских банков

Британские финтех-компании Revolut и Starling рассматривают возможность приобретения банков, имеющих национальную сертификацию в США. Такой шаг позволит получить американские банковские лицензии и предоставлять кредиты в 50 штатах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Такой интерес возник на фоне изменения регуляторной политики в США. Новая администрация Трампа демонстрирует более мягкий подход к слияниям и поглощениям. Игроки рынка рассматривают покупку банков как способ ускорения роста в Соединенных Штатах.

"Окно открыто, и оно может закрыться, поэтому лучше действовать сейчас", – сказал Дэвид Портилья, партнер американской юридической фирмы Davis Polk.

Основные преимущества и вызовы:

быстрый доступ к рынку – приобретение лицензии через покупку банка позволяет избежать долгого процесса ее получения;

потенциал роста – США предлагают доступ к новым клиентам и значительным депозитам, в то время как на внутреннем рынке Великобритании рост замедляется;

регуляторные изменения - Федеральная резервная система и другие регуляторы ослабляют требования, упрощая сделки;

вызовы — покупка может потребовать от финтех-компаний управления физическими отделениями, что является нетипичным для необанков и может быть дорогим.

Бизнес-кредитор OakNorth уже успешно приобрел мичиганский Community Unity Bank, получив "плацдарм" для развития в США. Это подтверждает, что покупка является эффективной стратегией выхода на американский рынок.

О Revolut и Starling

Starling – это британский цифровой банк, основанный в 2014 году бывшей руководительницей банковских учреждений Энн Боден. Starling Bank предлагает полный спектр банковских услуг, сосредотачиваясь на удобствах пользователей благодаря технологическим решениям, что делает его одним из ведущих игроков на рынке финтех-стартапов Великобритании.

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

Revolut в Украине: что известно

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

Национальный банк Украины 27 февраля заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получения банковской лицензии или открытия филиала по разрешению НБУ в соответствии с законодательством. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

В начале августа глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что процесс авторизации и лицензирования Revolut продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный наблюдательный диалог с регулятором.

Напомним, в апреле ф интех-гигант Revolut сообщил о резком росте прибыли до налогообложения — на 149% в 2024 году, до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,46 млрд долларов США), благодаря буму криптовалютной торговли, росту доходов от процентов и карточных комиссий.