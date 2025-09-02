"Плацдарм" для розвитку: британські фінтех-компанії Revolut та Starling розглядають купівлю американських банків

Британські фінтех-компанії Revolut, серед засновників якої є українець, та Starling розглядають можливість придбання банків, які мають національну сертифікацію у США. Такий крок дозволить їм отримати американські банківські ліцензії та надавати кредити у 50 штатах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Такий інтерес виник на тлі зміни регуляторної політики в США. Нова адміністрація Трампа демонструє більш м’який підхід до злиттів і поглинань. Гравці ринку розглядають придбання банків як спосіб прискорення зростання у Сполучених Штатах.

"Вікно відкрите, і воно може зачинитися, тому найкраще діяти зараз", – сказав Девід Портілья, партнер американської юридичної фірми Davis Polk.

Основні переваги та виклики:

швидкий доступ до ринку — придбання ліцензії через купівлю банку дозволяє уникнути довгого процесу її отримання;

потенціал зростання — США пропонують доступ до нових клієнтів та значних депозитів, у той час як на внутрішньому ринку Великої Британії зростання сповільнюється;

регуляторні зміни — Федеральна резервна система та інші регулятори послаблюють вимоги, спрощуючи угоди;

виклики — купівля може вимагати від фінтех-компаній керування фізичними відділеннями, що є нетиповим для необанків і може бути дорогим.

Бізнес-кредитор OakNorth вже успішно придбав мічиганський Community Unity Bank, отримавши "плацдарм" для розвитку в США. Це підтверджує, що купівля є ефективною стратегією для виходу на американський ринок.

Про Revolut та Starling

Starling — це британський цифровий банк, заснований у 2014 році колишньою керівницею банківських установ Енн Боден. Starling Bank пропонує повний спектр банківських послуг, зосереджуючись на зручності для користувачів завдяки технологічним рішенням, що робить його одним із провідних гравців на ринку фінтех-стартапів Великої Британії.

Revolut – це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

Revolut в Україні: що відомо

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

Національний банк України 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний наглядовий діалог з регулятором.

Нагадаємо, у квітні фінтех-гігант Revolut повідомив про різке зростання прибутку до оподаткування — на 149% у 2024 році, до 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,46 млрд доларів США), завдяки буму криптовалютної торгівлі, зростанню доходів від відсотків і карткових комісій.