Прибуток Revolut зріс на 149% — компанія готується до запуску банку у Британії

Фінтех-гігант Revolut повідомив про різке зростання прибутку до оподаткування — на 149% у 2024 році, до 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,46 млрд доларів США), завдяки буму криптовалютної торгівлі, зростанню доходів від відсотків і карткових комісій.

Про це пише Reuters.

Загальний дохід компанії сягнув 3,1 мільярда фунтів — порівняно з 1,8 мільярда в 2023 році. Найпотужніше зростання демонстрував сегмент Wealth, який включає торгівлю та криптопродукти: він зріс на 300% за рік.

Компанія, заснована в Лондоні, підтвердила свій статус одного з найуспішніших європейських фінтехів останнього десятиліття. Минулого року її оцінили в 45 мільярдів доларів, а плани розширення охоплюють іпотеку, споживче кредитування, а також ринки США.

У 2025 році Revolut отримала банківську ліцензію у Великій Британії, завершивши тривалий етап перевірки внутрішньої звітності. Компанія заявила, що планує розпочати діяльність як британський банк вже цього року.

База клієнтів компанії зросла до 52,5 мільйона — порівняно з 38 мільйонами в 2023 році. Частка бізнес-клієнтів у доходах становить 15%.

Незважаючи на стрімке зростання, обсяги кредитування залишаються помірними: на балансі компанії — 979 мільйонів фунтів проти 528 мільйонів у попередньому році. Водночас Revolut повідомила про масштабні інвестиції у боротьбу з шахрайством — після того, як компанію критикували за зростання кількості випадків зловживань на її платформі.

Revolut була заснована 2015 року росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком. У річному звіті Revolut також повідомив, що генеральний директор і співзасновник Микола Сторонський у квітні 2025 року збільшив свою частку власності. Він набув непряму частку без права голосу, що, за словами компанії, збільшує його загальну частку до понад 25%.

Відомо також, що Сторонський, який є росіянином, відмовився від російського громадянства на тлі свого відкритого виступу проти війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Revolut оголосила, що тепер її застосунок доступний українською мовою. Цей крок було зроблено через два роки після того, як Revolut почав пропонувати платіжні послуги біженцям з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.