Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів в Україні: у чому причина

7 квітня 2025 року стало відомо, що Revolut призупинив реєстрацію нових українських користувачів, але поточні клієнти необанку можуть продовжувати користуватися послугами без змін.

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Про це пише DOU.

Зазначається, що Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України.

Як пояснили у фінустанові, це не впливає на існуючих українських користувачів — їхні рахунки та сервіси й надалі працюватимуть у звичному режимі.

"Українці можуть приєднатися до списку очікування, поки ми працюємо над відновленням процесу реєстрації. Україна залишається важливим ринком для Revolut, і ми залишаємося відданими підтримці наших клієнтів та спільноти", - йдеться у повідомленні необанку.

Що відомо

Заборона на реєстрацію в Revolut в Україні може бути пов’язано із тим, що необанк не отримав ліцензію від НБУ на діяльність в Україні.

Зауважимо, що Revolut запрацював в Україні 11 лютого з обмеженим спектром послуг, оскільки не мав ліцензії.

Національний банк України 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На сьогодні Revolut Bank UAB не має ліцензії або дозволу від НБУ, не подавав заявки та не проходить процедуру ліцензування в Україні, наголосили в пресслужбі регулятора.

Наступного дня в Revolut заявили, що повідомили НБУ про свої плани заходити в Україну. Водночас необанк не відкриватиме гривневі рахунки без української ліцензії.

«Наразі Revolut надає послуги українським клієнтам через Revolut Bank UAB, що базується в Литві та перебуває під наглядом Європейського Центрального Банку та Банку Литви. Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу», — йшлося в повідомленні.

Про Revolut

Revolut — це міжнародний фінансовий сервіс, заснований у 2015 році. Компанія пропонує широкий спектр фінансових послуг, включаючи безкоштовні банківські рахунки, обмін валют, інвестиції, криптовалюту та страхування. Revolut відзначається інноваційним підходом до банківських послуг, завдяки якому зуміла завоювати популярність у багатьох країнах світу.

Засновниками Revolut є Микола Сторонський і Владислав Яценко. Владислав Яценко, українець, є технічним директором компанії, а Микола Сторонський виконує роль генерального директора.

Revolut отримав ліцензію від Британського регулятора фінансових послуг, Управління фінансового нагляду (FCA), у 2016 році. Ця ліцензія дозволила Revolut надавати фінансові послуги у Великій Британії та розширити свою діяльність на інші ринки.