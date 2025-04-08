Revolut приостановил регистрацию новых пользователей в Украине: в чем причина

7 апреля 2025 стало известно, что Revolut приостановил регистрацию новых украинских пользователей, но текущие клиенты необанка могут продолжать пользоваться услугами без изменений.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет DOU.

Отмечается, что Revolut Bank UAB временно приостановил регистрацию новых клиентов, являющихся резидентами Украины.

Как объяснили в финучреждении, это не влияет на существующих украинских пользователей — их счета и сервисы и дальше будут работать в обычном режиме.

"Украинцы могут присоединиться к списку ожиданий, пока мы работаем над возобновлением процесса регистрации. Украина остается важным рынком для Revolut, и мы остаемся привержены поддержке наших клиентов и сообщества", — говорится в сообщении необанка.

Что известно

Запрет на регистрацию Revolut в Украине может быть связан с тем, что необанк не получил лицензию от НБУ на деятельность в Украине.

Отметим, что Revolut заработал в Украине 11 февраля с ограниченным спектром услуг, поскольку у него не было лицензии.

Национальный банк Украины 27 февраля заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получения банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

На сегодняшний день Revolut Bank UAB не имеет лицензии или разрешения от НБУ, не подавал заявки и не проходит процедуру лицензирования в Украине, отметили в пресс-службе регулятора.

На следующий день в Revolut заявили, что сообщили НБУ о своих планах заходить в Украину. В то же время, необанк не будет открывать гривневые счета без украинской лицензии.

"В настоящее время Revolut предоставляет услуги украинским клиентам через Revolut Bank UAB, которая базируется в Литве и находится под наблюдением Европейского Центрального Банка и Банка Литвы. Мы предлагаем только счета в ЕС и не планируем открывать украинские счета без дополнительного разрешения", — говорилось в сообщении.

О Revolut

Revolut – это международный финансовый сервис, основанный в 2015 году. Компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая бесплатные банковские счета, обмен валют, инвестиции, криптовалюту и страхование. Revolut отличается инновационным подходом к банковским услугам, благодаря которому смогла завоевать популярность во многих странах мира.

Основателями Revolut есть Николай Сторонский и Владислав Яценко. Владислав Яценко, украинец, технический директор компании, а Николай Сторонский выполняет роль генерального директора.

Revolut получил лицензию от Британского регулятора финансовых услуг, Управление финансового надзора (FCA) в 2016 году. Эта лицензия позволила компании Revolut предоставлять финансовые услуги в Великобритании и расширить свою деятельность на другие рынки.