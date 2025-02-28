Revolut ответил на замечания НБУ: необанк информировал регулятора о планах в Украине

Revolut отреагировал на претензии НБУ, заявив, что проинформировал украинского регулятора о своих планах в Украине. В компании отметили важность соблюдения локальных нормативных требований и отметили, что перед предоставлением услуг украинским резидентам была проведена тщательная оценка.

Об этом сообщает dev.ua, получивший комментарий от Revolut.

Ответ Revolut Нацбанку

В Revolut ответили на вопросы о предоставлении услуг в Украине, подчеркнув, что компания уделяет приоритетное внимание соблюдению локальных нормативных требований и провела тщательную оценку перед предоставлением услуг украинским резидентам на трансграничной основе.

Отмечается, что сейчас Revolut обслуживает украинских клиентов через находящуюся в Литве Revolut Bank UAB, которая находится под наблюдением Европейского Центрального Банка и Банка Литвы. В компании уточнили, что предлагают только счета в ЕС и не планируют открывать украинские счета без соответствующего разрешения.

Revolut также отметили, что уже обслуживают сотни тысяч украинцев в ЕС и за его пределами, предлагая мгновенные бесплатные платежи между пользователями, позволяющими объединять украинские семьи по всему миру.

Что предшествовало

Национальный банк Украины заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получения банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

На сегодняшний день Revolut Bank UAB не имеет лицензии или разрешения от НБУ, не подавал заявки и не проходит процедуру лицензирования в Украине, отметили в пресс-службе регулятора.

Позиция monobank по Revolut

Соучредитель monobank Олег Гороховский также отреагировал на планы Revolut.

В частности, Гороховский заявил, что выход финансового сервиса Revolut на украинский рынок не отвечает действующему законодательству. Свою позицию он объяснил тем, что Revolut не обращался к регулятору, не получал необходимые разрешения и действует на украинском рынке незаконно.

О Revolut

Revolut — международный финансовый сервис, основанный в 2015 году, предлагающий широкий спектр услуг, включая банковские счета, обмен валют, инвестиции, криптовалюту и страхование. Благодаря инновационному подходу компания приобрела популярность во многих странах мира.

Основателями Revolut есть Николай Сторонский и Владислав Яценко. Владислав Яценко, украинец, технический директор компании, а Николай Сторонский выполняет роль генерального директора.

Revolut получил лицензию от Британского регулятора финансовых услуг, Управление финансового надзора (FCA) в 2016 году. Эта лицензия позволила компании Revolut предоставлять финансовые услуги в Великобритании и расширить свою деятельность на другие рынки.

Напомним, недавно Revolut объявила, что теперь ее приложение доступно на украинском языке.