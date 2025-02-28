Revolut відповів на зауваження НБУ: необанк інформував регулятора про плани в Україні

Revolut відреагував на претензії НБУ, заявивши, що поінформував українського регулятора про свої плани в Україні. В компанії наголосили на важливості дотримання локальних нормативних вимог та зазначили, що перед наданням послуг українським резидентам була проведена ретельна оцінка.

Про це повідомляє dev.ua, який отримав коментар від Revolut.

Відповідь Revolut Нацбанку

В Revolut відповіли на запитання щодо надання послуг в Україні, підкресливши, що компанія приділяє пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог та провела ретельну оцінку перед наданням послуг українським резидентам на транскордонній основі.

Наголошується, що зараз Revolut обслуговує українських клієнтів через Revolut Bank UAB, що знаходиться в Литві і знаходиться під наглядом Європейського Центрального Банку та Банку Литви. В компанії уточнили, що наразі пропонують тільки рахунки в ЄС і не планують відкривати українські рахунки без відповідного дозволу.

Revolut також зазначили, що вже обслуговують сотні тисяч українців у ЄС та за його межами, пропонуючи миттєві безкоштовні платежі між користувачами, що дозволяють об'єднувати українські родини по всьому світу.

Що передувало

Національний банк України заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На сьогодні Revolut Bank UAB не має ліцензії або дозволу від НБУ, не подавав заявки та не проходить процедуру ліцензування в Україні, наголосили в пресслужбі регулятора.

Позиція monobank щодо Revolut

Співзасновник monobank Олег Гороховський також відреагував на плани Revolut.

Зокрема, Гороховський заявив, що вихід фінансового сервісу Revolut на український ринок не відповідає чинному законодавству. Свою позицію він пояснив тим, що Revolut не звертався до регулятора, не отримував необхідних дозволів і діє на українському ринку незаконно.

Про Revolut

Revolut — міжнародний фінансовий сервіс, заснований у 2015 році, що пропонує широкий спектр послуг, зокрема банківські рахунки, обмін валют, інвестиції, криптовалюту та страхування. Завдяки інноваційному підходу компанія здобула популярність у багатьох країнах світу.

Засновниками Revolut є Микола Сторонський і Владислав Яценко. Владислав Яценко, українець, є технічним директором компанії, а Микола Сторонський виконує роль генерального директора.

Revolut отримав ліцензію від Британського регулятора фінансових послуг, Управління фінансового нагляду (FCA), у 2016 році. Ця ліцензія дозволила Revolut надавати фінансові послуги у Великій Британії та розширити свою діяльність на інші ринки.

Нагадаємо, нещодавно Revolut оголосила, що тепер її застосунок доступний українською мовою.