Співзасновник monobank відреагував на заяву НБУ щодо Revolut

Олег Гороховський, співзасновник monobank, прокоментував заяву Національного банку України, яка стосується діяльності Revolut в Україні.

Про це повідомив сам Гороховський, зазначивши, що "вихід" Revolut на український ринок є порушенням законодавства.

Позиція Гороховського щодо Revolut

Національний банк України оприлюднив документ, у якому зазначається, що так званий "вихід" Revolut на український ринок - насправді є порушенням українських законів, наголосив він.

Свою позицію він пояснив тим, що Revolut не звертався до регулятора, не отримував необхідних дозволів і діє на українському ринку незаконно.

"Ми б раді були бачити Revolut в Україні, але це потрібно робити з повагою до українських законів. У жодній іншій країні такий "вихід на ринок" не був би можливий", - заявив він.

Гороховський навів приклад, коли monobank не було допущено до Польщі без жодних обґрунтованих причин, водночас Revolut діє так, ніби українські закони взагалі не мають значення.

Що відомо про позицію НБУ

Національний банк України заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На сьогодні Revolut Bank UAB не має ліцензії або дозволу від НБУ, не подавав заявки та не проходить процедуру ліцензування в Україні.

Про Revolut

Revolut — це міжнародний фінансовий сервіс, заснований у 2015 році. Компанія пропонує широкий спектр фінансових послуг, включаючи безкоштовні банківські рахунки, обмін валют, інвестиції, криптовалюту та страхування. Revolut відзначається інноваційним підходом до банківських послуг, завдяки якому зуміла завоювати популярність у багатьох країнах світу.

Засновниками Revolut є Микола Сторонський і Владислав Яценко. Владислав Яценко, українець, є технічним директором компанії, а Микола Сторонський виконує роль генерального директора.

Нагадаємо, нещодавно Revolut оголосила, що тепер її застосунок доступний українською мовою.