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У застосунку monobank з’явилася можливість авторизуватися через Apple ID

смартфон
Фото: Freepik

У застосунку monobank відтепер користувачі можуть авторизуватися  не тільки через мобільний телефон, а й за допомогою Apple ID.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Тепер ви можете зв’язати свій акаунт mono з акаунтом Apple і потім логінитися без введення телефону", - наголосив Гороховський.

Він додав, що для цього потрібна остання версія застосунку. 

Цю опцію можна активувати під час входу в акаунт або в налаштуваннях monobank.

Нагадаємо, в monobank додали можливість здійснювати фінансові розрахунки просто в застосунку необанку. Тепер у ньому з’явився вбудований калькулятор.

Раніше у застосунку monobank стали доступні eSIM від усіх ключових мобільних операторів України — Kyivstar, Vodafone та lifecell. Це рішення дозволяє користувачам з легкістю підключити додатковий номер без необхідності відвідувати магазини операторів або вести зайві розмови.

Зауважимо, власники карток monobank тепер можуть поповнювати картки без комісії у будь-якому з 4500 відділень "Укрпошти".

Автор:
Світлана Манько