У застосунку monobank зʼявилась нова функція: про що мова

В monobank додали можливість здійснювати фінансові розрахунки просто в застосунку необанку. Тепер у ньому з’явився вбудований калькулятор.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Можете видаляти калькулятор з телефону. Бо ми вбудували його в банк. Тепер будь-які фінансові розрахунки можна провести в меню переказу" — зауважив Гороховський.

Він жартома пригрозив, що за спробу поділити на нуль банк буде блокувати рахунки

Як пояснив Гороховський, всі фінансові розрахунки тепер можна проводити безпосередньо в меню переказу коштів.

Нововведення вже з’явилося в останній версії застосунку для Android та iOS.

Раніше у застосунку monobank стали доступні eSIM від усіх ключових мобільних операторів України — Kyivstar, Vodafone та lifecell. Це рішення дозволяє користувачам з легкістю підключити додатковий номер без необхідності відвідувати магазини операторів або вести зайві розмови.

Зауважимо, власники карток monobank тепер можуть поповнювати картки без комісії у будь-якому з 4500 відділень "Укрпошти".