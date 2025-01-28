В приложении monobank появилась новая функция: детали

В monobank добавили возможность производить финансовые расчеты прямо в приложении необанка. Теперь в нем появился встроенный калькулятор.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Можете удалять калькулятор с телефона. Мы встроили его в банк. Теперь любые финансовые расчеты можно провести в меню перевода" — отметил Гороховский.

Он в шутку пригрозил, что за попытку разделить на ноль банк будет блокировать счета

Как объяснил Гороховский, все финансовые расчеты теперь можно производить непосредственно в меню перевода средств.

Нововведение уже появилось в последней версии приложения для Android и iOS.

Ранее в приложении monobank стали доступны eSIM от всех ключевых мобильных операторов Украины Kyivstar, Vodafone и lifecell. Это решение позволяет пользователям легко подключить дополнительный номер без необходимости посещать магазины операторов или вести лишние разговоры.

Заметим, владельцы карт monobank теперь могут пополнять карты без комиссии в любом из 4500 отделений "Укрпочты".