Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,95

+0,02

EUR

44,15

+0,23

Наличный курс:

USD

42,27

42,25

EUR

44,50

44,30

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В приложении monobank появилась новая функция: детали

смартфон в руках
Фото: Freepik

В monobank добавили возможность производить финансовые расчеты прямо в приложении необанка. Теперь в нем появился встроенный калькулятор.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Можете удалять калькулятор с телефона. Мы встроили его в банк. Теперь любые финансовые расчеты можно провести в меню перевода" — отметил Гороховский.

Он в шутку пригрозил, что за попытку разделить на ноль банк будет блокировать счета

Как объяснил Гороховский, все финансовые расчеты теперь можно производить непосредственно в меню перевода средств.

Нововведение уже появилось в последней версии приложения для Android и iOS.

Фото 2 — В приложении monobank появилась новая функция: детали

Ранее в приложении monobank стали доступны eSIM от всех ключевых мобильных операторов Украины Kyivstar, Vodafone и lifecell. Это решение позволяет пользователям легко подключить дополнительный номер без необходимости посещать магазины операторов или вести лишние разговоры.

Заметим, владельцы карт monobank теперь могут пополнять карты без комиссии в любом из 4500 отделений "Укрпочты".

Автор:
Светлана Манько