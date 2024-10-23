В monobank можно подключить eSIM всех украинских операторов

В приложении monobank доступны eSIM от всех ключевых мобильных операторов Украины – Kyivstar, Vodafone и lifecell. Это решение позволяет пользователям легко подключить дополнительный номер без необходимости посещать магазины операторов или вести лишние разговоры.

Об этом рассказал соучредитель банка Олег Гороховский.

"Теперь у нас в приложении есть eSIM всех украинских операторов — и Kyivstar, и Vodafone, и lifecell. И это достаточно удобно, потому что у вас есть дополнительный номер без походов в магазины операторов, без лишних разговоров и предложений", — написал он.

Гороховский добавил, что monobank уже успешно подключил 323,5 тысяч номеров через eSIM.

Чтобы получить новый номер или тариф через приложение, достаточно зайти в раздел "Еще" и выбрать соответствующую опцию.

Кроме этого, monobank упрощает процесс переноса eSIM с одного устройства на другое, что пригодится при покупке нового телефона.

Напомним, ранее функцию eSIM запустил "Киевстрар". Оператор разрешил оформить контракт онлайн с помощью "Действия", а физическая SIM-карта к клиенту доставляется бесплатно.

eSIM – это цифровая альтернатива обычной SIM-карте. В отличие от пластикового аналога она работает без физического носителя. Пользователи могут активировать мобильные услуги простым сканированием QR-кода или загрузкой профиля оператора через Интернет. Эта технология значительно упрощает процесс подключения и позволяет легко переключаться между операторами без необходимости физической замены карт.