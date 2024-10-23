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У monobank можна підключити eSIM усіх українських операторів

У monobank можна підключити eSIM усіх українських операторів
У monobank можна підключити eSIM усіх українських операторів

У застосунку monobank доступні eSIM від усіх ключових мобільних операторів України — Kyivstar, Vodafone та lifecell. Це рішення дозволяє користувачам з легкістю підключити додатковий номер без необхідності відвідувати магазини операторів або вести зайві розмови.

Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський.

"Тепер у нас в застосунку є eSIM всіх українських операторів — і Kyivstar, і Vodafone, і lifecell. І це доволі зручно, бо у вас є додатковий номер без походів у магазини операторів, без зайвих розмов та пропозицій", - написав він.

Фото 2 — У monobank можна підключити eSIM усіх українських операторів

Гороховський додав, що monobank вже успішно підключив 323 500 номерів через eSIM.

Щоб отримати новий номер або тариф через застосунок достатньо зайти в розділ "Ще" та обрати відповідну опцію.

Окрім цього, monobank спрощує процес перенесення eSIM з одного пристрою на інший, що стане в нагоді під час покупки нового телефону.

Нагадаємо, раніше функцію eSIM запустив "Київстрар". Оператор дозволив оформити контракт онлайн за допомогою "Дії", а фізична SIM-карту до клієнта доставляється безкоштовно.

eSIM - це цифрова альтернатива звичайній SIM-картці. На відміну від пластикового аналога, вона працює без фізичного носія. Користувачі можуть активувати мобільні послуги простим скануванням QR-коду або завантаженням профілю оператора через інтернет. Така технологія значно спрощує процес підключення та дозволяє легко перемикатися між операторами без необхідності фізичної заміни карток.

Автор:
Тетяна Гойденко