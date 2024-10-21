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monobank запустив власний маркетплейс: за день – 17 тисяч замовлень

monobank запустив власний маркетплейс: за день – 17 тисяч замовлень
monobank запустив власний маркетплейс

21 жовтня monobank представив у своєму застосунку новий маркетплейс market by mono. Під кінець дня користувачі там зробили близько 17 тисяч замовлень.

Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський.

Згідно з повідомленням, наразі на маркетплейсі доступні товари у трьох категоріях: гаджети, смартелектроніка та комп'ютерна техніка. Крім основних розділів, платформа пропонує тематичні добірки, як-от "Вінтажний куточок" і "Осінній вайб".

Фото 2 — monobank запустив власний маркетплейс: за день – 17 тисяч замовлень
Фото 3 — monobank запустив власний маркетплейс: за день – 17 тисяч замовлень
Фото 4 — monobank запустив власний маркетплейс: за день – 17 тисяч замовлень
Фото 5 — monobank запустив власний маркетплейс: за день – 17 тисяч замовлень
Фото 6 — monobank запустив власний маркетплейс: за день – 17 тисяч замовлень
Фото 7 — monobank запустив власний маркетплейс: за день – 17 тисяч замовлень
Фото 8 — monobank запустив власний маркетплейс: за день – 17 тисяч замовлень

"Судити його суворо відразу, звичайно, не варто – він ще зовсім малюк і попереду довгий, складний шлях. (…) Ми хочемо дати клієнтам те, що вони очікують від сервісу – простоту, впевненість, економію часу та гарне ставлення до себе", - написав він.

Гороховський додав, що 5 випадковим покупцям переведе по 100к гривень, а решті зроблять спеціальний скін, якого ні в кого не буде, крім тих, хто купив у перший день здійснив покупки у маркеті.

На старті свої товари представили три партнери — Moyo, КТС та Click. Для продавців monobank пропонує тарифи, які в 3-5 разів нижчі за тарифи конкурентів. Також на платформі доступні власні продукти monobank, зокрема напої з колаборації з "Живчиком" та пивоварнею "2085".

Компанія планує поступово розширювати асортимент і залучати нових партнерів.

Також monobank додав нову функцію у додатку — групові витрати. Вона допоможе зручно ділити витрати між друзями, колегами чи членами родини.

Автор:
Тетяна Гойденко