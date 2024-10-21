monobank запустил собственный маркетплейс: за день – 17 тысяч заказов

21 октября monobank представил в своем приложении новый маркетплейс market by mono. К концу дня пользователи там сделали около 17 тысяч заказов.

Об этом написал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Согласно сообщению, на маркетплейсе доступны товары в трех категориях: гаджеты, смартэлектроника и компьютерная техника. Помимо основных разделов, платформа предлагает тематические подборки, как "Винтажный уголок" и "Осенний вайб".

"Судить его строго сразу, конечно, не стоит – он еще совсем малыш и впереди долгий, сложный путь. (…) Мы хотим дать клиентам то, что они ожидают от сервиса – простоту, уверенность, экономию времени и хорошее отношение к себе", – написал он.

Гороховский добавил, что 5 случайным покупателям переведет по 100к гривен, а остальным сделают специальный скин, которого ни у кого не будет, кроме купивших в первый день совершил покупки в маркете.

На старте свои товары представили три партнера – Moyo, КТС и Click. Для продавцов monobank предлагает тарифы, которые в 3-5 раз ниже тарифов конкурентов. Также на платформе доступны собственные продукты monobank, в том числе напитки по коллаборации с "Живчиком" и пивоварней "2085".

Компания планирует постепенно расширять ассортимент и привлекать новых партнеров.

Также monobank добавил новую функцию в приложении — групповые расходы. Она поможет удобно делить расходы между друзьями, коллегами или членами семьи.