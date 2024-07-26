"Київстар" спростив оформлення контракту: тепер це можна зробити за допомогою "Дії"

Відтепер оформити контракт з "Київстар" можна онлайн за допомогою "Дії", а фізичну SIM-карту при цьому доставлять безкоштовно.

Про це йдеться в повідомленні "Дії".

"Жодних поїздок у магазини оператора та паперових документів, щоб отримати послугу", - заявляють у "Дії".

Як це працює

Для того, щоб оформити контракт з "Дією", потрібно:

зайти в інтернет-магазин "Київстар";

вибрати контрактний тариф для звичайних SIM, натиснути "Підключити";

вибрати номер;

пошерити копію ID-картки чи закордонного паспорта через "Дію" для онлайн-ідентифікації.

Після цього залишиться ознайомитись з договором, підписати його та ввести адресу для доставки.

У "Дії" нагадали, що контракт - це захист номеру від шахраїв, можливість підключити на один рахунок до 5 номерів та проводити платежі з відстрочкою.

Нагадаємо, раніше для того, щоб абоненти передплати могли додатково захистити свій номер, мобільний оператор "Київстар" запровадив сервіс онлайн-ідентифікації для реєстрації номера за допомогою "Дії" або BankID НБУ. Раніше онлайн можна було зареєструвати номер тільки за допомогою КЕП — кваліфікованого електронного підпису.

Завдяки реєстрації ніхто крім власника номера не зможе, наприклад, відновити, заблокувати чи перевипустити SIM-карту. Такі операції будуть доступні абоненту лише після перевірки з боку оператора за документом, який прив’язано до номера.

"Київстар" підвищить абонплату для низки тарифних планів

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" ініціював зміни для низки тарифних планів, щоб збалансувати збільшення витрат на обслуговування абонентів.

Абонентам запропоновано вибір: перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну.

Зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років, але не будуть застосовані для нових клієнтів, які підключилися протягом останніх 12 місяців.

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