"Киевстар" упростил оформление контракта: теперь это можно сделать с помощью "Дія"

Теперь оформить контракт с "Киевстар" можно онлайн с помощью "Дія", а физическую SIM-карту при этом доставят бесплатно.

Об этом говорится в сообщении "Дія".

"Никаких поездок в магазины оператора и бумажных документов, чтобы получить услугу", — заявляют в "Дія".

Как это работает

Для того чтобы оформить контракт с "Дія", нужно:

зайти в интернет-магазин "Киевстар";

выбрать контрактный тариф для обычных SIM, нажать "Подключить";

выбрать номер;

расшерить копию ID-карты или загранпаспорта через "Дія" для онлайн-идентификации.

После этого останется ознакомиться с договором, подписать его и ввести адрес для доставки.

В "Дія" напомнили, что контракт – это защита номера от мошенников, возможность подключить на один счет до 5 номеров и производить платежи с отсрочкой.

Напомним, ранее для того, чтобы абоненты подписки могли дополнительно защитить свой номер, мобильный оператор "Киевстар" ввел сервис онлайн-идентификации для регистрации номера с помощью "Дія" или BankID НБУ. Раньше онлайн можно было зарегистрировать номер только с помощью КЭП – квалифицированной электронной подписи.

Благодаря регистрации никто кроме владельца номера не сможет, например, восстановить, заблокировать или перевыпустить SIM-карту. Такие операции будут доступны абоненту только после проверки со стороны оператора по документу, привязанному к номеру.

"Киевстар" повысит абонплату для ряда тарифных планов

Оператор мобильной связи "Киевстар" инициировал изменения ряда тарифных планов, чтобы сбалансировать увеличение расходов на обслуживание абонентов.

Абонентам предложен выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене.

Изменения коснутся тарифных планов, которые не менялись несколько лет, но не будут применены для новых клиентов, подключившихся за последние 12 месяцев.

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