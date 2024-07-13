Количество абонентов, воспользовавшихся услугой смены мобильного оператора с сохранением номера, увеличилось на 9,6%

Количество абонентов мобильной связи в Украине, которые за пять лет воспользовались услугой смены оператора с сохранением номера MNP, на середину 2024 года достигло 530 тыс., что на 45,1 тыс. (9,6%) больше показателей мая.

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Об этом со ссылкой на данные НКЭК сообщает "Интерфакс-Украина".

Как свидетельствуют данные Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, в целом за первое полугодие 2024 года было перенесено 117 тыс. номеров, тогда как за весь 2023 год этот показатель составил 143,9 тыс., что вдвое превысило показатель 2022 года.

Отмечается, что за шесть месяцев этого года в "Лайфселл" было перенесено 79,8% (93,4 тыс.) номеров, в "ВФ Украина" - 16,1% (18,8 тыс.), в "Киевстар" - 4% (4,63 тыс.).

Иллюстрация: НКЭК

Основным донором стал "Киевстар" – из его сети было перенесено 54,9% (64,3 тыс.) номеров, из сети "ВФ Украина" – 36,6% (42,9 тыс.), "Лайфселл" – 8% (9,4 тыс.).

Иллюстрация: НКЭК

По данным Нацкомиссии, за пять лет действия услуги MNP 66,4% номеров было перенесено в "Лайфселл" (340,86 тыс. номеров), 18,5% (95,27 тыс.) – в "ВФ Украина" и 14,4% (74 тыс.) – в "Киевстар".

Иллюстрация: НКЭК

В то же время 45,6% (234,2 тыс.) абонентов перешли к другому оператору с сохранением номера от "Киевстара", 40,9% (209,8 тыс.) - от "ВФ Украина" и 12,2% (62, 8 тыс.) – от "Лайфселл".

Иллюстрация: НКЭК

В общей сложности за пять лет действия услуги MNP, позволяющей абонентам мобильной связи реализовать свои права по свободному выбору поставщика услуг, исходя из критериев цена/качество/территория покрытия, было подано 836,21 тыс. заявок о переходе к другому оператору с сохранением номера.

Иллюстрация: НКЭК

Добавим, что НКЭК совместно с операторами постоянно работает над усовершенствованием услуги MNP, чтобы каждый абонент мог с легкостью воспользоваться ею в максимально сжатые сроки. Недавно было принято решение заменить голосовое предупреждение на перенесенных номерах звуковым, так как это решение более комфортно для контактов перенесенных номеров.

Фото: ua.depositphotos.com