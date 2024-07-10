Еврокомиссия продлила действие бесплатного роуминга для украинцев на год

Европейская комиссия согласовала продление на 12 месяцев соглашения с мобильными операторами, что позволяет украинцам за границей оставаться на связи.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Комиссия приветствует пятое продление еще на двенадцать месяцев добровольного соглашения между 22 европейскими и семью украинскими телекоммуникационными операторами, чтобы гарантировать, что беженцы из Украины могут оставаться на связи через границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным благодаря подписантам, которые обязались взаимно снизить свои тарифы для соединения звонков через границу.

Как отмечают в Еврокомиссии, соответствующее соглашение позволит беженцам связаться с семьей и друзьями в Украине и наоборот.

Отметим, что в апреле 2022 года телекоммуникационные операторы ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной.

А в апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение Еврокомиссии по присоединению Украины к правилам ЕС о роуминге.

Связь без границ

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня подписал закон о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.

Даты вступления закона в действие нет. Это произойдет только после принятия подзаконных актов и принятия решения между Украиной и ЕС. Украинским операторам нужно время на адаптацию и доработку внутренних систем и налаживание бизнес-процессов.

Украинцы смогут не платить дополнительный сбор за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС. Также европейские путешественники будут пользоваться домашними тарифами в Украине.

Услуги украинских операторов в странах ЕС пользуются миллионы украинцев. Украинские операторы предоставляют эту услугу за дополнительную плату или в отдельных тарифных планах.