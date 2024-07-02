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Зеленский поручил главе Минцифры проанализировать работу операторов связи при отключении электроэнергии
На ближайшем заседании Ставка верховного главнокомандующего рассмотрит работу операторов мобильной связи при отключении света.
Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.
"Поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить анализ по операторам связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не соблюдает соответствующие решения", - говорится в его сообщении.
Отметим, во время плановых отключений света украинцы жалуются на то, что мобильная связь либо работает очень плохо, либо вообще отсутствует, хотя еще в ноябре 2022 года СНБО обязал мобильных операторов обеспечить работу ключевых станций в условиях, по меньшей мере, трехсуточных блекаутов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как утверждают операторы, в автономность оборудования были вложены сотни миллионов гривен. На тысячах технических площадок заменили батареи и установили генераторы. Но после того, как в мае возобновились графики отключений, вместе со светом стала пропадать и связь.
Напомним, мобильные операторы Украины Киевстар, Vodafone и Lifecell уверяют, что подготовили свои сети к потенциальным отключениям электроэнергии . Для этого операторы оборудовали свои базовые станции автономным резервным питанием.
Почему во время отключения света исчезает связь
В Vodafone Украина объяснили, что работа мобильной сети во время блекаутов зависит от общей нагрузки. У некоторых провайдеров пользователи могут пользоваться домашним интернетом даже при длительном отключении света. Однако не все провайдеры фиксированного доступа в Интернет могут это обеспечить. При отключении света абоненты мигрируют в мобильные сети.
В результате лавинообразного роста нагрузки у каждого пользователя падает скорость, а аккумуляторные батареи на базовых станциях разряжаются быстрее. Даже если 80% базовых станций в эфире, при отключении электроэнергии они перегружаются и абоненты чувствуют это как ухудшение привычного качества связи, ведь продолжать смотреть видео, например, уже не получается.
Детальнее о том, почему мобильные операторы не выдерживают в блекауты, читайте в статье Delo.ua.
В Украине повреждена четверть сетей фиксированной связи
В результате российской агрессии в Украине повреждено 25% фиксированных сетей, уничтожено или повреждено 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.
"На сегодняшний день 25% фиксированных сетей повреждены - это факт. Уничтожено или повреждено более 4 тыс. станций мобильной связи", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, также негативно влияют на телекоммуникационную отрасль в Украине кибератаки и нагрузка на операторов из-за необходимости обслуживать большой трафик роуминга почти для 4 млн украинских беженцев.
Недавно сообщалось, что за последние полгода в Украине установили рекордное количество базовых станций связи - более 2295 вышек в более чем 300 населенных пунктах.
Фото: ua.depositphotos.com