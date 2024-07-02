Зеленский поручил главе Минцифры проанализировать работу операторов связи при отключении электроэнергии

На ближайшем заседании Ставка верховного главнокомандующего рассмотрит работу операторов мобильной связи при отключении света.

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Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

"Поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить анализ по операторам связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не соблюдает соответствующие решения", - говорится в его сообщении.

Отметим, во время плановых отключений света украинцы жалуются на то, что мобильная связь либо работает очень плохо, либо вообще отсутствует, хотя еще в ноябре 2022 года СНБО обязал мобильных операторов обеспечить работу ключевых станций в условиях, по меньшей мере, трехсуточных блекаутов.

Как утверждают операторы, в автономность оборудования были вложены сотни миллионов гривен. На тысячах технических площадок заменили батареи и установили генераторы. Но после того, как в мае возобновились графики отключений, вместе со светом стала пропадать и связь.

Напомним, мобильные операторы Украины Киевстар, Vodafone и Lifecell уверяют, что подготовили свои сети к потенциальным отключениям электроэнергии . Для этого операторы оборудовали свои базовые станции автономным резервным питанием.

Почему во время отключения света исчезает связь

В Vodafone Украина объяснили, что работа мобильной сети во время блекаутов зависит от общей нагрузки. У некоторых провайдеров пользователи могут пользоваться домашним интернетом даже при длительном отключении света. Однако не все провайдеры фиксированного доступа в Интернет могут это обеспечить. При отключении света абоненты мигрируют в мобильные сети.

В результате лавинообразного роста нагрузки у каждого пользователя падает скорость, а аккумуляторные батареи на базовых станциях разряжаются быстрее. Даже если 80% базовых станций в эфире, при отключении электроэнергии они перегружаются и абоненты чувствуют это как ухудшение привычного качества связи, ведь продолжать смотреть видео, например, уже не получается.

Детальнее о том, почему мобильные операторы не выдерживают в блекауты, читайте в статье Delo.ua.

В Украине повреждена четверть сетей фиксированной связи

В результате российской агрессии в Украине повреждено 25% фиксированных сетей, уничтожено или повреждено 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.

"На сегодняшний день 25% фиксированных сетей повреждены - это факт. Уничтожено или повреждено более 4 тыс. станций мобильной связи", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, также негативно влияют на телекоммуникационную отрасль в Украине кибератаки и нагрузка на операторов из-за необходимости обслуживать большой трафик роуминга почти для 4 млн украинских беженцев.

Недавно сообщалось, что за последние полгода в Украине установили рекордное количество базовых станций связи - более 2295 вышек в более чем 300 населенных пунктах.

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