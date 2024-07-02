Зеленський доручив голові Мінцифри проаналізувати роботу операторів зв'язку під час відключень електроенергії

На найближчому засіданні Ставка верховного головнокомандувача розгляне роботу операторів мобільного зв'язку під час відключень світла.

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Про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

"Доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень", - йдеться в його повідомленні.

Зазначимо, під час планових відключень світла українці скаржаться на те, що мобільний зв’язок або працює дуже погано, або взагалі відсутній, хоча ще в листопаді 2022 року РНБО зобов’язав мобільних операторів забезпечити роботу ключових станцій в умовах щонайменш тридобових блекаутів.

Як стверджують оператори, в автономність обладнання було вкладено сотні мільйонів гривень. На тисячах технічних майданчиків замінили батареї та встановили генератори. Але після того, як у травні відновились графіки відключень, разом зі світлом почав пропадати й зв’язок.

Нагадаємо, мобільні оператори України Київстар, Vodafone та Lifecell запевняють, що підготували свої мережі до потенційних відключень електроенергії. Для цього оператори обладнали свої базові станції автономним резервним живленням.

Чому під час відключень світла зникає зв'язок

В "Vodafone Україна" пояснили, що робота мобільної мережі під час блекаутів залежить від загального навантаження. У деяких провайдерів користувачі можуть користуватись домашнім інтернетом навіть під час тривалих відключень світла. Проте не всі провайдери фіксованого доступу до інтернету можуть це забезпечити. Тож під час відключення світла абоненти мігрують у мобільні мережі.

Внаслідок лавиноподібного зростання навантаження в кожного користувача падає швидкість, а акумуляторні батареї на базових станціях розряджаються швидше. Навіть якщо 80% базових станцій в ефірі, під час відключення електроенергії вони перевантажуються й абоненти відчувають це, як погіршення звичної якості зв'язку, адже продовжувати дивитись відео, наприклад, вже не виходить.

Детальніше про те, чому мобільні оператори не витримують у блекаут, читайте у статті Delo.ua.

В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв’язку

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

"На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено - це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, також негативно впливають на телекомунікаційну галузь в Україні кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.

Нещодавно повідомлялося, що за останні півроку в Україні встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку - понад 2 295 веж у більш ніж 300 населених пунктах.

Фото: ua.depositphotos.com