Чому при відключенні світла виникають проблеми з мобільним звʼязком попри наявність генераторів у операторів

Мобільні оператори України Київстар, Vodafone та Lifecell запевняють, що підготували свої мережі до потенційних відключень електроенергії. Для цього оператори обладнали свої базові станції автономним резервним живленням.

Про це пише "Економічна правда".

Як мобільні оператори підготувалися до блекаутів

Нагадаємо, згідно Рішення РНБО України, введеного в дію Указом президента України від 26.11.2022 № 802/2022 "Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану" критичні об’єкти телекому мають працювати щонайменше протягом трьох діб в умовах відсутності електроенергії.

Зазначається, що для збільшення часу автономного електропостачання базових станцій мобільні оператори закуповували акумулятори нового типу, які здатні підтримувати роботу мережі близько 4-6 годин. Також нові акумулятори потребують значно менше часу для повної зарядки.

Так, Vodafone вже придбав 13,5 тисяч акумуляторних батарей нового, літій-ферумного типу (LiFeРO4). Додатково у 2024 році оператор планує закупити ще 4 612 таких батарей.

Lifecell станом на травень 2024 року збільшив кількість базових станцій, що обладнані новими батареями, у 6 разів, порівняно з минулим роком. До кінця року мобільний оператор планує ще в 1,6 раза збільшити кількість базових станцій обладнаних літієвими батареями.

Київстар, починаючи з 2022 року, встановив на базових станціях 113 тисяч нових акумуляторів, які можуть працювати до 6 годин без підзарядки.

Крім того, на випадок погіршення ситуації в енергосистемі, мобільні оператори активно закуповують генератори, які зможуть заживити критично важливі об'єкти.

Скільки генераторів в наявності

Київстар на сьогодні має 2,3 тисячі генераторів, що майже у чотири рази більше, ніж до 2022 року.

Vodafone також збільшив власні генеруючі потужності. Понад 1,5 тисячі базових станцій забезпечені електропостачанням за допомогою генераторних установок. У 2024 році кількість генеруючого обладнання різних типів збільшиться ще на 280 одиниць.

Крім того, оператори використовують генераторні установки партнерів та клієнтів, щоб максимально збільшити кількість базових станцій, які працюватимуть навіть під час довготривалих відключень електроенергії. Також компанії забезпечили певний резерв пального, необхідного для роботи генераторів.

Чому все одно виникають проблеми з мережею під час вимкнення світла

Українці часто стикаються з тим, що під час вимкнення електроенергії зникає мобільний зв’язок. Причиною цього є те, що щоразу під час вимкнення світла люди вмикають на мобільних телефонах стільникові дані, чим збільшують навантаження на вежі мобільних операторів.

Останні ж будували мережі з розрахунком на те, що в конкретній місцевості мешканці переважно користуються домашнім інтернетом. Відповідно, через різкий наплив абонентів ресурс мобільної мережі не здатний задовольнити потребу.

За словами керівниці патронатної служби голови НКЕК Богдани Півень, внаслідок різкого зростання абонентів, якість, до прикладу, мобільного інтернету в прогресії починає падати.

У lifecell пояснюють, що спрогнозувати наперед ситуацію досить важко, адже основні фактори – це тривалість знеструмлення й період часу, коли є стаціонарне живлення і батареї мають змогу зарядитись.

"В умовах форс-мажорів, тривалих блекаутів фахівцям компанії доводиться балансувати між бажанням надавати послуги в штатному режимі та фізичними можливостями генерації електроенергії", – наголошують в пресслужбі Vodafone.

Там пояснюють, що забезпечити повне автономне живлення мережі за допомогою генераторів важко.

Оскільки генератори не можуть автоматично включатись у разі розрядження акумуляторів, аварійні бригади самостійно виїжджатимуть на місця для їх запуску.

"Навіть за умови наявності достатньої кількості генераторів, жоден оператор не зможе власними силами одночасно відправити людей до кожного майданчика і вчасно заправляти", – пояснюють в Vodafone.

Нагадаємо, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

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