Lifecell вийшов в лідери за кількістю перенесень номерів з інших мереж

Кілька років поспіль lifecell тримає лідерство за кількістю перенесених у його мережу номерів від інших операторів – станом на 1 травня до мережі оператора приєдналося вже більше 305 тисяч людей.

Про це повідомила пресслужба мобільного оператора.

Там нагадали, що послуга перенесення номеру в мережу іншого оператора (MNP) діє в Україні з 2019 року.

"Протягом цього часу вже 468 тисяч абонентів відчули свободу вибору мобільного оператора та скористалися послугою збереження свого номеру при зміні оператора", - розповіли в lifecell.

Станом на 1 травня, за статистикою НКЕК, найчастіше переходять до lifecell: більше 305 тисяч людей приєдналося до мережі оператора.

У пресслужбі lifecell зазначили, що найчастіше при перенесенні абоненти обирають національні тарифні плани "Вільний Лайф", "Смарт Лайф" та регіональний тариф "Потужний" – в залежності від своїх потреб.

Як перенести номер до lifecell

Подати заявку та перейти до lifecell можна у будь-якому магазині оператора або онлайн, обравши зручний варіант перенесення на:

нову SIM lifecell – новий стартовий пакет, який можна придбати у будь-якій точці продажів;

активну SIM lifecell, яка була у використанні;

eSIM від lifecell – надається безкоштовно на електронну пошту, якщо телефон підтримує eSIM.

Детальніше про перенесення номеру до lifecell можна дізнатися за посиланням.

НКЕК спільно з операторами постійно працює над вдосконаленням послуги MNP, щоб кожен абонент міг з легкістю скористатися нею в максимально стислі терміни. Нещодавно прийнято рішення замінити голосове попередження на перенесених номерах на звукове, це рішення більш комфортне для контактів перенесених номерів.

Нагадаємо, оператор lifecell підсумував фінансові та операційні результати діяльності за четвертий квартал 2023 року та весь рік у цілому, які показали зростання річного прибутку на 164,1% - до 2 567,7 млн грн, порівняно з 972,3 млн грн у 2022 році.

Нещодавно повідомлялося, що НКЕК оштрафувала lifecell на 10,4 млн грн за незабезпечення автономного живлення протягом трьох діб телеком-об’єкта в Рівненській області. Однак мобільний оператор не погодився зі штрафом і зібрався судитися.

Також нагадаємо, що турецька телекомунікаційна компанія Turkcell домовилася про продаж третього за величиною українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital.

Джерело фото: ua.depositphotos.com