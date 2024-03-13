lifecell оштрафували на 10,5 млн грн: у чому причина

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку оштрафувала на 10 млн грн мобільного оператора lifecell за незабезпечення автономного живлення протягом трьох діб телеком-об’єкта в Рівненський області.

Про це повідомляє пресслужба НКЕК.

Зазначається, що дане рішення було прийняте за результатами перевірок стану готовності мереж операторів до безперебійного надання послуг мобільного зв’язку у разі можливих блекаутів.

У відомстві нагадують, що згідно Рішення РНБО України, введеного в дію Указом президента України від 26.11.2022 № 802/2022 "Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану" критичні об’єкти телекома мають працювати щонайменше протягом трьох діб в умовах відсутності електроенергії.

Тому, починаючи з 3 січня 2023 року, регулятором було проведено 22 позапланові перевірки постачальників послуг мобільного зв’язку, а саме:

ПрАТ "Водафон Україна " - у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Миколаївській областях;

" - у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Миколаївській областях; ПрАТ "Київстар" - у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Харківській та Хмельницькій областях;

- у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Харківській та Хмельницькій областях; ТОВ "лайфселл" - у Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

"В ході проведення цих заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв’язку. Проте результати повторних позапланових перевірок, проведених з метою перевірки виконання приписів або розпоряджень про усунення виявлених порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, свідчать про усунення операторами раніше виявлених порушень", - наголошують в НКЕК.

Водночас, в Рівненський області ТОВ "лайфселл" не усунуло недолік і не забезпечило телеком-об’єкт автономними джерелами електроживлення та паливно-мастильними матеріалами, які необхідні для сталого функціонування електронної комунікаційної мережі постачальника щонайменше протягом трьох діб

Тому НКЕК 13 березня було прийнято рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій до ТОВ "лайфселл" у вигляді штрафу у розмірі 0,1 відсотка доходу, отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за останній звітний рік, що складає десять мільйонів чотириста п’ятдесят тисяч п’ятсот одинадцять гривень 70 копійок.

lifecell розширив 4G-покриття

З початку широкомасштабної війни мобільний оператор lifecell значно розширив мережу 4G, охопивши 2342 нових населених пунктів, в яких проживає майже 2 мільйони людей.

lifecell збудувала та модернізувала 5466 базових станцій по всій країні, а понад 1000 з них відновила після пошкоджень. Наразі працює 93,6% мережі оператора.

Найбільше базових станцій було побудовано у Київській, Чернівецькій, Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях, де оселилася значна кількість переміщених осіб.

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