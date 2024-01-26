У lifecell розповіли, на скільки розширили 4G-покриття за час війни

З початку широкомасштабної війни мобільний оператор lifecell значно розширив мережу 4G, охопивши 2342 нових населених пунктів, в яких проживає майже 2 мільйони людей.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

lifecell збудувала та модернізувала 5466 базових станцій по всій країні, а понад 1000 з них відновила після пошкоджень. Наразі працює 93,6% мережі оператора.

Найбільше базових станцій було побудовано у Київській, Чернівецькій, Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях, де оселилася значна кількість переміщених осіб.

Роботи з розбудови мережі відбувались також у Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Запорізькій областях.

На кінець 2023 року мережа 4G від lifecell охоплювала майже 17 тис. міст і сіл з населенням понад 31,5 млн людей. Команда lifecell продовжує роботу над покращенням стабільності зв'язку та розширенням покриття.

При цьому, за даними компанії, у 2022 році lifecell побудував 303 км нових та відновив 317 км оптоволоконних ліній, а у 2023 році – 429 км побудовано та 120 км відновлено.

Turkcell продає lifecell

В кінці минулого року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell домовилася про продаж третього за величиною українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital.

Проте, Антимонопольний комітет України відхилив заяву французької компанії NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій lifecell. Зазначається, що причиною відмови стало те, що подані документи не відповідають вимогам Антимонопольного комітету, і не містять достатньої інформації для їхнього розгляду. Тому комітет повернув заяву NJJ Capital на доопрацювання.