lifecell подав до суду на Vodafone: у чому причина

Мобільний оператор lifecell подав позов до Господарського суду Києва на компанію "Vodafone Україна" через послугу "Збереження номера", яка, на думку позивача, суперечить вимогам чинного законодавства.

Про це йдеться в ухвалі суду про відкриття провадження у справі, пише "Економічна правда".

Зазначається, що ТОВ "Лайфселл" звернулося з позовом до суду, в якому просить зобовʼязати ПАТ "Vodafone Україна" припинити надання послуг "Збереження номеру"

На думку lifecell ця послуга суперечить вимогам чинного законодавства, порушує право мобільного оператора на надання електронних комунікаційних послуг та право на отримання прибутку.

Господарський суд міста Києва від прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.

Підготовче засідання призначене на 5 лютого 2024 року.

У грудні 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, оштрафувала Vodafone на 68 000 грн за відмову 37 абонентам у переході до іншої мережі зі збереженням номера.

Vodafone не погодилася з рішенням і почала оскаржувати в суді припис про порушення вимог Закону "Про електронні комунікації" щодо надання електронних комунікаційних послуг кінцевим користувачам.

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