Невідповідність документів: АМКУ не дозволив NJJ Capital купити lifecell

Антимонопольний комітет України відхилив заяву французької компанії NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Зазначається, що причиною відмови стало те, що подані документи не відповідають вимогам Антимонопольного комітету, і не містять достатньої інформації для їхнього розгляду.

"Матеріали, додані до заяв, не містили вичерпної інформації, яка є необхідною для їх розгляду в комітеті", – зазначили у відомстві.

Тому комітет повернув заяву NJJ Capital на доопрацювання.

Turkcell продає lifecell

В кінці минулого року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell домовилася про продаж третього за величиною українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital.

Йшлося про продаж самого lifecell (ТОВ "Лайфселл"), оператора вишок мобільного звʼязку ТОВ "Укртауер" та мережі кол-центрів ТОВ "Глобал Білгі", угоду про який підписано раніше того ж дня 29 грудня.

Тоді покупцем виступила французька інвестиційна компанія NJJ Capital, яка належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю, засновнику мобільного оператора Франції Iliad (працює під брендом Free), співвласнику газети Le Monde. Також Ньєль власником найбільшого телеком-провайдера Монако – Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.

Джерело фото: ua.depositphotos.com