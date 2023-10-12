Не лише "Київстар". Під судовий арешт у справі Фрідмана потрапили й активи Lifecell, – ЗМІ

Серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, є не лише мобільний оператор "Київстар", а й Lifecell.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня, яка є в розпорядженні видання.

Згідно з документом, серед арештованих активів найбільшим, вартістю майже 13 млрд грн, виявились 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл", які належать іноземній юридичній особі Lifecell Ventures Cooperatief.

Матеріали справи свідчать, що Фрідман, Авен та Косогов через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., якій належить Lifecell.

Також суд арештував 100% ТОВ "Пейселл", через яку здійснюється поповнення рахунків абонентів Lifecell, та корпоративні права ТОВ "Укртауер" (оператор вишок, систем внутрішнього покриття у бізнес-центрах, ТРЦ та готелях), який є дочірньою компанією Turkcell.

Крім того, серед арештованих активів:

ПрАТ "СК Альфа Страхування" (95,2% статутного капіталу вартістю 104,7 млн грн);

ТОВ "Альфа-Лізинг" (100% вартістю 584,3 млн грн);

ТОВ "Паритет фінанс" (100% вартістю 14 млн грн);

ТОВ "Сенс Діджитал" (100% вартістю 20 млн грн);

ТОВ "Київстар.Тех" (100% вартістю 111 млн грн);

ТОВ "Вимпелком Глобал Сервіс Україна" (100% вартістю 804,9 млн грн);

ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (100% вартістю 21,4 млн грн);

ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (100% вартістю 8,8 млн грн).

Фрідман, Авен і Косогов: арешт активів

Служба безпеки України поінформувала про судовий арешт усіх українських активів Фрідмана, Авена й Косогова 6 жовтня.

У відомстві зазначили, що олігархи входять до оточення президента РФ Володимира Путіна та звинувачуються у причетності до масштабного фінансування війни Росії проти України.

Як повідомлялося, під арешт потрапили 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють або є їх кінцевими бенефіціарами через офшорні фірми. Загалом ідеться про активи на понад 17 млрд гривень.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, знайоме зі справою, писало, що арешт усіх корпоративних прав в Україні Фрідмана й партнерів охоплює 100% акцій ПрАТ "Київстар" й частку "Київстару" в ТОВ "Хелсі Україна".

Підставою для цього стало припущення правоохоронців, що зазначені олігархи контролюють акції "Київстару" через нідерландську компанію Veon Ltd.

Своєю чергою представники мобільного оператора повідомили, що підсанкційна особа (ймовірно, йдеться про Фрідмана) не є кінцевим бенефіціарним власником "Київстару", жодним чином не впливає на діяльність компанії і не отримує жодної фінансової чи іншої вигоди.