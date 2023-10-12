Не только "Киевстар". Под судебный арест по делу Фридмана попали и активы Lifecell, – СМИ

Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, есть не только мобильный оператор "Киевстар", но и Lifecell.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на определение Шевченковского районного суда Киева от 4 октября, которое есть в распоряжении издания.

Согласно документу, среди арестованных активов наибольшим, стоимостью почти 13 млрд грн, оказались 100% уставного капитала ООО "Лайфселл", принадлежащих иностранному юридическому лицу Lifecell Ventures Cooperatief.

Материалы дела свидетельствуют, что Фридман, Авен и Косогов через компанию LetterOne владеют акциями турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, которой принадлежит Lifecell.

Также суд арестовал 100% ООО "Пэйселл", по которому осуществляется пополнение счетов абонентов Lifecell, и корпоративные права ООО "Укртауэр" (оператор вышек, систем внутреннего покрытия в бизнес-центрах, ТРЦ и гостиницах), который является дочерней компанией Turkcell.

Кроме того, среди арестованных активов:

ЧАО "СК Альфа Страхование" (95,2% уставного капитала стоимостью 104,7 млн грн);

ООО "Альфа-Лизинг" (100% стоимостью 584,3 млн грн.);

ООО "Паритет финанс" (100% стоимостью 14 млн грн);

ООО "Сенс Диджитал" (100% стоимостью 20 млн грн);

ООО "Киевстар.Тех" (100% стоимостью 111 млн грн);

ООО "ВымпелКом Глобал Сервис Украина" (100% стоимостью 804,9 млн грн);

ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" (100% стоимостью 21,4 млн грн);

ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" (100% стоимостью 8,8 млн грн.).

Фридман, Авен и Косогов: арест активов

Служба безопасности Украины сообщила о судебном аресте всех украинских активов Фридмана, Авена и Косогова 6 октября.

В ведомстве отметили, что олигархи входят в окружение президента РФ Владимира Путина и обвиняются в причастности к масштабному финансированию войны России против Украины.

Как сообщалось, под арест попали 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют или являются их конечными бенефициарами через оффшорные фирмы. В целом речь идет об активах более чем на 17 млрд гривен.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с делом, писал, что арест всех корпоративных прав в Украине Фридмана и партнеров охватывает 100% акций ЧАО "Киевстар" и долю "Киевстара" в ООО "Хелси Украина".

Основанием для этого стало предположение правоохранителей, что указанные олигархи контролируют акции "Киевстара" через нидерландскую компанию Veon Ltd.

В свою очередь представители мобильного оператора сообщили, что подсанкционное лицо (вероятно, речь идет о Фридмане) не является конечным бенефициарным владельцем "Киевстара", никоим образом не влияет на деятельность компании и не получает никакой финансовой или иной выгоды.