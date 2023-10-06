Более 17 млрд грн: в Украине арестовали все активы Фридмана, Авена и Косогова

Суд арестовал все корпоративные права, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Бизнесмены входят в окружение президента РФ Владимира Путина и обвиняются в причастности к масштабному финансированию войны России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, стоимость арестованных активов оценивается более чем в 17 млрд грн.

Под арест попали 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми владеют кремлевские олигархи, владеющие или являются их конечными бенефициарами через оффшорные компании.

"Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод. Арест этого имущества не позволит российским собственникам переписать его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины", - сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемые находятся за пределами Украины, но СБУ проводит комплексные мероприятия по раскрытию всех обстоятельств их деятельности.

Напомним, 5 сентября Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны против Украины. Ему было доложено о подозрении.