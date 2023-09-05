Российскому олигарху Михаилу Фридману, финансирующему агрессию РФ в Украине, сообщили о подозрении

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Фридман "влил" около 2 млрд. рублей в несколько военных заводов страны-агрессора.

Среди них – "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

"Для финансирования захватнических "проектов" Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп". Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России", поставляемой окуп на передовую", - отметили в СБУ.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд воюющих в Украине оккупационных группировок РФ.

Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте. Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе РФ мобильную связь во временно. оккупированных регионах Украины", - подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

"Пока подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - констатировали в СБУ.

Ранее детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении гражданину России и Израиля, известному российскому бизнесмену и бывшему владельцу украинского банка, под которым понимается бывший акционер Альфа-Банка Украина (ныне национализированный Сенс Банк) Михаил Фридман.

Сам бизнесмен, напомним, живет в Великобритании, хотя и ввела против него санкции.

Фридман и другие основатели российского Альфа-Банка Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, кроме Великобритании и Украины, находятся и под санкциями Европейского союза, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. 11 августа против них ввели санкции и США .