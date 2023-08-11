США запровадили санкції проти засновників Альфа-Банку

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило новий пакет санкцій щодо чотирьох відомих представників російської фінансової еліти, а саме членів наглядової ради "Альфа-Груп", що контролює найбільший російський приватний банк - Альфа-Банк. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, під американські санкції потрапили Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмичов. До повномасштабного російського вторгнення в Україну всі вони були бенефіціарами російського Альфа-Банку, як і дочірнього Альфа-Банку Україна (нині Сенс Банк, націоналізований у липні 2023 року).

У березні 2022 року, після виходу Фрідмана та Авена зі складу директорів Альфа-Банку, частки Хана та Кузьмичова сконцентрував бізнес-партнер співвласників фінустанови та її міноритарний акціонер Андрій Косогов, який отримав частку в майже 41%.

Аналогічну частку він номінально сконцентрував, відповідно, і в Альфа-Банку Україна, хоча скористатися нею не міг через заборону Національного банку України у зв'язку з неузгодженістю угоди та порушенням вимог українського банківського законодавства.

У березні 2023 року стало відомо про підготовку угоди з продажу Косогову також і часток Фрідмана (32,86%) та Авена (12,4%), проте про її завершення поки не повідомлялося. Зазначимо, що незважаючи на те, що бізнес-партнери Косогова потрапили під санкції не лише США, а й Євросоюзу, Великобританії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії, проти нього такі обмеження не вводилися.

"Заможні російські еліти повинні позбутися думки, що вони можуть вести бізнес як завжди, тоді як Кремль веде війну проти українського народу. Наша міжнародна коаліція продовжуватиме притягувати до відповідальності тих, хто сприяє невиправданому та неспровокованому вторгненню в Україну", - прокоментував нинішнє рішення про санкції заступника міністра фінансів США Уоллі Адейемо.

Крім того, під них потрапив і Російський союз промисловців та підприємців. Як йдеться у поясненні рішення, у цій організації діє багато координаційних рад, у тому числі з питань імпортозаміщення, технологічної незалежності та розвитку технологій і вона брала участь у "діяльності, пов'язаної з реакцією Росії" на санкції, введені проти путінського режиму після повномасштабного вторгнення РФ у Україною.