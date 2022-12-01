З 1 грудня Альфа-Банк офіційно змінив назву на Sense Bank

З 1 грудня Альфа-Банк має нову назву – Sense Bank. Клієнтам банку не потрібно повторно підписувати документи або оновлювати договори, а картки залишаються чинними.

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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що відповідні зміни назви було попередньо внесено до статутних документів, а вже 30 листопада до державного реєстру.

Sense Bank продовжує виконувати всі свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами як правонаступник Альфа-Банку Україна.

"У зв’язку з перейменуванням банку не потрібно звертатися до відділень, перевипускати картки чи переоформлювати будь-які документи. Банк продовжує працювати у звичному режимі", - зазначають у фінустанові.

Там підкреслюють, що ребрендинг було втілено за максимально короткий для українського ринку термін – близько 3 місяців. В цілому до проєкту було задіяно десятки підрозділів банку, понад 550 різноманітних завдань в роботі.

Зміни потрібно було інтегрувати у цифрові канали роботи з клієнтами (Sense SuperApp та IFOBS), пристрої самообслуговування (банкомати, торгові термінали, термінали в зонах самообслуговування, POS-термінали), системи інтеграції з бізнес-партнерами (e-commerce, інтернет-платежі, кредитування/швидка розстрочка), відділення тощо.

"Банк вже два роки розвиває мобільний додаток Sense SuperApp для фізичних осіб та ФОП. Тож, тепер ми будемо створювати сенси та будувати комфортне технологічне майбутнє під назвою Sense Bank в усіх напрямках діяльності", – підкреслила Алла Комісаренко, голова правління Sense Bank.

У зв’язку зі зміною назви, роботу сервісів банку, які працюють у режимі 24/7 (Sense SuperApp, iFOBS тощо) було тимчасово призупинено на декілька годин.

Для зручності клієнтів, працівники IT-підрозділу банку впроваджували всі необхідні трансформації вночі з 30 листопада на 01 грудня.

Нагадаємо, що про рішення банку відмовитися від бренду "Альфа" стало відомо ще в червні. В самій фінустанові кажуть, що його було прийнято відразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке відбулося 24 лютого. Його пояснюють небажанням асоціюватися надалі з російським Альфа-Банком. У серпні рішення схвалили акціонери Альфа-Банку Україна, а наприкінці вересня стало відомо, що його погодив і Національний банк України.

При цьому 6 жовтня Верховна Рада прийняла закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку у випадку його неплатоспроможності в умовах воєнного стану, який передбачає купівлю такого банку державою за символічну 1 гривню і ухвалення якого називають направленим саме на ймовірне застосування перш за все до Альфа-Банку Україна. 26 жовтня закон підписав президент Володимир Зеленський.