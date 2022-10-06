Рада схвалила націоналізацію системно важливих банків за 1 гривню у випадку їх неплатоспроможності

Верховна Рада прийняла закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Відповідний законопроєкт №8069 був прийнятий 278 голосами в першому читанні і відразу ж 254 голосами в цілому.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Документ надає Міністерству фінансів право за пропозицією Національного банку України брати участь у виведенні з ринку такого банку, якщо регулятор визнав його неплатоспроможним під час війни з Росією.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вживатиме передбачені заходи з виведення неплатоспроможного системно важливого банку з ринку за участю держави шляхом продажу такого банку державі з певними особливостями.

Зокрема, націоналізація такого банку не потребуватиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 гривню буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.

Також фонд не змінюватиме розмір статутного капіталу банку, не проводитиме деномінацію його акцій, у тому числі не буде проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії; не будуть формуватись і резерви банку на покриття збитків за активними операціями та не буде визначатись кредитний ризик за всіма активними операціями.

Замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом державою запроваджується припинення зобов’язань банку перед контролерами та власниками істотної участі у такому банку, а також підсанкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку.

Відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 гривні згідно висновку аудиторської компанії) буде можливим тільки після компенсації збитків державі Україна з боку Росії і виключно за рахунок таких коштів.

Закон також скасовує всі заборони (обтяження, арешти тощо) на відчуження акцій та припинення зобов'язань банку перед акціонерами та підсанкційними особами і передбачає, що оцінка активів банку, збитків акціонерів та кредиторів банку здійснюватиметься міжнародно визнаним аудитором без врахування норм закону про оцінку майна, а виходячи з реального фінансового стану банку на дату продажу.

ФГВ протягом виведення неплатоспроможного системно важливого банку з ринку за участю держави призначає, за поданням Мінфіну, погодженим з НБУ, керівників банку, які мають приступити до своїх обов’язків з моменту припинення фондом тимчасової адміністрації в цьому банку.

Також передбачено, що банк протягом двох місяців з дня набуття державою права власності на його акції проводить додатковий аналіз його кредиторів на відповідність критеріям для припинення зобов’язань перед ними та припиняє зобов’язання перед особами, що відповідають таким критеріям.

Якщо в результаті такого аналізу не вдалося встановити кінцевих бенефіціарів таких кредиторів або встановлено, що джерела розміщених у банку коштів є непрозорими чи недостатніми, або кредитори не надали банку у строк, встановлений у запиті, достатньої інформації для аналізу даних, банк буде зобов’язаний заблокувати операції за рахунками таких кредиторів та кошти за такими рахунками.

В свою чергу, в НБУ привітали прийняття зазначеного закону, вказуючи, що ним створено дієвий та невибірковий юридичний механізм для вирішення потенційно можливих в умовах війни кризових ситуацій із системно важливими банками з пріоритетом максимального забезпечення інтересів держави і клієнтів цих банків.

Як зазначив заступник голови НБУ Ярослав Матузка, зважаючи на продовження РФ збройної агресії проти України та обумовлені цим потенційні ризики для фінансової системи, зміни, запроваджені законом, надають інструмент для мінімізації таких ризиків, що сприятиме стійкості фінансового сектору та допоможе впоратися з викликами війни.

Нацбанк визначає системно важливі банки щороку. В 2022 році ними визначені А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк "Південний", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк та Універсал Банк.

Джерело фото: ua.depositphotos.com