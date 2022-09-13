Екскерівників Альфа-Банку підозрюють у виводі грошей російського олігарха з України. Банк каже про відсутність логіки

Співробітники Бюро економічної безпеки повідомили про підозру колишній голові правління банку, а також колишньому члену правління та виконувачу обов’язків голови правління фінустанови за фактами умисного ухилення від сплати податків.

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Як повідомляють у БЕБ, екс-керівниця банку за попередньою змовою з іншими особами порушила Податковий кодекс України та конвенцію між урядами України і Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, умисно ухилившись від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з України.

Сума несплати склала понад 13 мільйонів гривень. В свою чергу, другий фігурант справи, за версією слідства, ухилився від сплати податків на суму понад 5 мільйонів гривень.

У БЕБ зазначають, що це лише два багатьох епізодів, які наразі розслідують його детективи в рамках справи про ухилення службовими особами великої фінустанови від сплати податків та легалізації (відмивання) майна (частина 3 статті 212 Кримінального кодексу).

Як уточнюють в Офісі генерального прокурора, йдеться про банк, кінцевим бенефіціаром якого є російський олігарх і який входить в п’ятірку найбільших за розміром капіталу українських банків, з чого очевидно, що мова йде про Альфа-Банк Україна.

Там пояснюють, що 18,3 мільйона гривень податків не були сплачені його керівництвом при виплаті упродовж 10 місяців роялті на адресу кіпрського нерезидента.

За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

"Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування", - йдеться в повідомленні.

Детективи виявили, що поки торгові знаки належали російському Альфа-Банку, ставка роялті складала 13,4 тисячі доларів і за три роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – материнського банку - сплачено 1,4 мільйона гривень.

Однак після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 мільйона гривень, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 мільйона доларів.

Менше ніж за рік використання цих знаків банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента було сплачено більше 248 мільйонів гривень. При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи.

У БЕБ же описують ситуацію так, що один з російських олігархів разом з компаньйонами напередодні та упродовж збройної агресії Росії проти України, організували вчинення фіктивних правочинів та фінансових операцій через підконтрольні кіпрські компанії.

"Схема була спрямована на легалізацію (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 мільярд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", - зазначено в повідомленні.

Метою таких дій називається уникнення можливого накладення санкцій та/або застосування конфіскації власності, передбаченої законом про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів.

Наразі вживаються заходи щодо вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління Альфа-Банку Україна. Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх співучасників кримінальних правопорушень.

Накладено арешт на рахунки п'яти кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 мільйона гривень, цінні папери на загальну суму 12,2 мільярда гривень, корпоративні права на суму понад 53,4 мільйона гривень.

У самому ж Альфа-Банку Україна заявили, що "обізнані" щодо факту вручення підозри та водночас не бачать жодних підстав для такого звинувачення.

"В межах усіх справ до суб'єктів підприємництва в Україні вручення підозри – це одна з найпоширеніших дій правоохоронних органів. Згідно з кваліфікацією кримінальної справи, йдеться нібито про можливу несплату податків. Зі свого боку ми сприяємо правоохоронним органам та впевнені, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення", - йдеться в повідомленні.

Банк підкреслює, що ніколи не виводив кошти з України, є одним з найбільших платників податків в країні, щорічно сплачуючи близько 1,5 мільярда податків усіх рівнів.

"Сума, що інкримінується, у розмірі 18 мільйонів гривень - незрівнянно невелика, тож в цілому відсутня логіка у спробі її несплати. Віримо, що правоохоронці розберуться та звинувачення одного з найбільших банків України в несплаті податків стануть прикрим непорозумінням", - заявили у фінустанові.