Акордбанк не згоден з позовом Альфа Банку проти нього та пояснив, чому

ПАТ "КБ "Акордбанк" заявив, що позов Альфа Банку (Sense Bank) проти нього безпідставний і Акордбанк не має заборгованості перед Альфа Банком. Про це повідомила пресслужба банку.

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Альфа Банк стверджує, що Акордбанк нібито "не виконав угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі 8 млн дол". При цьому Акордбанк заявляє, що у Альфа Банку залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу.

"Про позов нам відомо. Але обставини справи не відповідають заявленим Альфа Банком. Акордбанк не має заборгованості перед Альфа Банком", — йдеться в заяві фінустанови.

За версією відповідача, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Альфа Банку нібито був відсутній гривневий еквівалент на повну суму у 8 млн доларів США для повернення Акордбанку.

"Повертати валюту Альфа Банку, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ – країни агресора, не було підстав, тому угоду було закрито. Відповідно у Альфа Банку проти розміщених в Акордбанку 8 млн доларів США залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу. А отже жодних порушень чинного законодавства України Акордбанком не було", — пояснює своє позицію Акордбанк.

Підготовче засідання у цій справі суд призначив на 15:00 20 веренся 2022 року. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 23.

Зазначимо, що нещодавно Альфа-Банк змінив назву на Сенс Банк, в тому числі, через зв'язки власника з країною-агресором.