Альфа-Банк подав до суду на Акордбанк

Український Альфа-Банк звернувся до суду з позовом проти ПАТ "КБ "Акордбанк" за невиконання угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі 8 млн дол. Про це свідчить ухвала Госпсуду Києва, повідомляє "Економічна правда".

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У свою чергу відповідач стверджує, що не порушували жодних норм законодавства. При цьому "Альфа-Банк" хоче через суд зобов'язати ПАТ "КБ "Акордбанк" виконати зобов'язань за Генеральною угодою №Р-154/2017 від 20.09.2017.

Позивач подав відповідні матеріали і суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Суд також ухвалив, що справу розглянуть за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання призначили на 15:00 20 веренся 2022 року. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 23 .

"Акордбанк має заборгованість у розмірі 8 млн доларів та не виконує зобов’язання, посилаючись на форс-мажорні обставини. Це може стати першим прецедентом судового вирішення господарського спору в умовах військового стану з посиланням на форс-мажорні обставини в банківському секторі", - заявив представник "Альфа-Банку".

Нагадаємо, що 11 липня Альфа-Банк змінив назву на Сенс Банк, про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. До цього банк погодив із НБУ кандидатуру Симеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Це рішення, в тому числі, було викликане тим, що Мінфін США ввів заходи, які повністю блокують роботу російського Альфа-банку, який є четвертою за своїми активами банківською установою в Росії, а також шести пов'язаних із нею установ у Росії, Нідерландах, Казахстані та на Кіпрі.

Однак у НБУ уточнили, що Альфа-банк Україна не підпадає під ці санкції, оскільки є окремою юридичною особою. Фінустанова продовжує працювати у звичайному режимі.