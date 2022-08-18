Акціонери Альфа-Банку схвалили перейменування на Сенс Банк

Збори акціонерів Альфа-Банк Україна схвалили його перейменування на Sense Bank. Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, що працює в Росії.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Призначені на 12 серпня дистанційні збори акціонерів банку відбулися і наступного тижня буде оприлюднено його рішення про зміну найменування банку на нове - АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).

"Коли правління визначалося з новим брендом, рішення стало очевидним. Останні два роки наш пріоритет – розвиток цифрового банку Sense SuperApp. Наш банк завжди був технологічним. Ця особливість тепер відображена і в назві", – зазначає голова правління банку Алла Комісаренко.

У фінустанові зазначили, що проведені збори – один із ключових етапів юридичних процедур щодо зміни назви, а наступним кроком стане реєстрація нового статуту.

Як раніше повідомив ексміністр фінансів Болгарії Сімеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом Альфа-Банку, правління фінустанови вирішило відмовитися від бренду "Альфа" та продовжити роботу під новим брендом.

"За кілька днів після початку війни правління ухвалило рішення відмовитися від бренду "Альфа-Банк". Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, що працює в Росії", - пояснив Дянков причини перейменування.

Раніше повідомлялося, що правління Альфа-Банку України вирішило відмовитися від бренду "Альфа" та продовжити роботу під новим брендом. Це рішення буде реалізовано, щойно вдасться виконати всі юридичні вимоги.