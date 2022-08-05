Альфа-Банк Україна відновлює активний режим онлайн кредитування клієнтів

З 5 серпня 2022 року Альфа-Банк Україна (незабаром Sense Bank) відновлює активний режим онлайн кредитування. Так, фізичні особи, які вже є клієнтами банку, знову матимуть можливість оформити онлайн кредит готівкою та отримати ліміт за цифровою кредитною карткою RED в додатку Sense SuperApp.

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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Відтепер в цифровому банку Sense SuperApp сума ліміту за кредитною карткою та кредитом готівкою знову розраховуватиметься автоматично. Максимальна доступна сума ліміту як за цифровою кредитною карткою RED, так і за онлайн кредитом готівкою сягає до 50 000 грн.

Обрати зручні умови кредиту готівкою, термін щомісячного платежу й оформити його наявні клієнти Альфа-Банку Україна можуть за декілька хвилин онлайн.

"До війни 70% роздрібного кредитування здійснювалось саме в Sense SuperApp без потреби відвідувати банк. Вже відсьогодні наші поточні клієнти мають змогу оформити кредит в Sense SuperApp за вигідними умовами, а незабаром це можливо буде зробити за потреби й у відділенні Банку з ширшими лімітами", – зазначає Ольга Філіпенко, виконавчий директор, керівник блоку "Роздрібний бізнес та маркетинг" Альфа-Банку Україна.

Нагадаємо, оформити онлайн кредит готівкою та відкрити кредитну картку в цифровому банку Sense SuperApp можна перейшовши за запропонованим банером у блоці “Швидкі дії та функції”, що знаходиться у розділ “Продукти” (друга ліворуч кнопка нижнього меню).

Для того, щоб скористатись кредитуванням онлайн, наявним клієнтам потрібно оновити додаток Sense в App Store чи Google Play.

Альфа-Банк Україна – один із системно важливих банків України, що наразі знаходиться у процесі зміни назви на Sense Bank. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює майже 5 тис. співробітників.