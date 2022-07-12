Альфа-Банк скасовує кредитні канікули

"Альфа-Банк Україна" з 13 липня припинить дію кредитних канікул, повідомила пресслужба банку.

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"Клієнтам Альфа-Банку Україна з кредитами або кредитними картками платежі за використання кредитами необхідно буде вносити відповідно до графіка: раніше їх можна було перенести на інший період", – йдеться у повідомленні.

При цьому банк і надалі не нараховуватиме відсотки за кредитами для військовослужбовців під час служби після надання відповідних документів.

Кредитні канікули діяли в Альфа-Банку з 1 березня 2022 року.

Раніше банк обіцяв запропонувати своїм клієнтам сплатити 80% від залишку заборгованості чинного кредиту або кредитної картки, а решту – 20% коштів заощадити завдяки списанню банком цієї частини боргу.

Крім того, про рішення скасувати кредитні канікули заявили у ПриватБанку, Ощадбанку, monobank, Кредобанку та Таксомбанку. Ці заяви, як правило, стосувалися як бізнесу, так і фізичних осіб.