Банки скасовують кредитні канікули: до чого готуватися позичальникам

З початку червня одразу кілька крупних українських банків заявили про завершення для своїх клієнтів кредитних канікул. Як мінімум, про таке рішення вже заявили у Приватбанку, Ощадбанку, monobank, Альфа-Банку, Кредобанку та Таксомбанку.

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Ці заяви зазвичай стосувалися як бізнесу, так і фізичних осіб. Установи скасовують відстрочку платежів і починають вимагати внесення встановленого за договором мінімального щомісячного платежу.



Delo.ua вирішило прослідкувати, яким чином змінились умови кредитування у Приватбанку, Ощадбанку, monobank та Альфа-Банк.

Ухвалюючи на початку війни рішення про введення кредитних канікул, банки вірогідно сподівалися, що збройний конфлікт триватиме не більше трьох місяців. Але зараз вони змушені відміняти послаблення.

Втім, варто нагадати, що згідно з постановою НБУ, на весь період дії воєнного стану, а також протягом 30 днів після нього, позичальник не може бути підданий жодним санкціям за невиконання зобов'язань за кредитом. Тобто банки все ще не можуть нараховувати штрафи та пеню за неплатежі за кредитами.

Чи означає це, що можна й надалі не платити за кредитом – питання дуже дискусійне. На думку заступника голови правління Юнекс Банку Олексія Карчажкіна, якщо у позичальника є можливість обслуговувати кредит, робити це потрібно. "По-перше тому, що кредитні канікули не передбачали і не передбачають прощення боргу. Він зберігається і, по-друге, навіть продовжує збільшуватися, оскільки відсотки за користування кредитними коштами банки нараховували та продовжать нараховувати", – говорить Олексій Карчажкін.

За 30 днів після завершення воєнного стану позичальник може опинитися у складній ситуації. Кожен неплатник має розуміти, чим йому загрожує відмова від погашення боргу, бо йдеться не лише про примусове стягнення боргу кредитором у майбутньому, а й про таку важливу складову, як кредитна історія. "Ще кілька років тому на неї можна було б махнути рукою, але зараз це реальний робочий інструмент, який використовують усі без винятку банки та фінансові компанії, ухвалюючи рішення, видавати людині кредит чи ні", – акцентує заступник голови правління Юнекс Банку.

Як тепер працює з кредитами Приватбанк

Як підтвердив нам прессекретар Приватбанку Олег Серга, фінустанова дійсно пішла на скасування кредитних канікул і з 1 червня вимагає внести обов'язковий щомісячний мінімальний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості.

Для всіх клієнтів, які зможуть його сплатити, з 1 червня до 31 серпня діятиме знижена вдвічі відсоткова ставка – 1,7% на місяць. Якщо ж немає можливості внести 5% від суми заборгованості, банк пропонує в червні погасити хоча б 1,5% боргу.

У цьому разі процентна ставка на залишок заборгованості у червні становитиме 1,7% на місяць, а у липні – 2,5% на місяць. Якщо ж у червні не буде внесений мінімальний платіж у розмірі хоча б 1,5% від суми заборгованості, почне діяти стандартна відсоткова ставка. Для картки "Універсальна Gold" вона складає 3,4%, а для картки "Універсальна" – 3,5%.

Водночас, Олег Серга підкреслив, що для мобілізованих клієнтів Приватбанку продовжують діяти кредитні канікули, встановлені з 1 березня, які включають скасування обов'язкових щомісячних платежів та відсоткову ставку за користування кредитним лімітом - 0%. Мобілізованим також дали можливість користуватися повним кредитним лімітом, встановленим до 24 лютого.

"Для військових ми продовжили кредитні канікули. Як і для тих, хто найбільше постраждав від війни. Втім, ми проаналізували три місяці, протягом яких діяли канікули і побачили, що у "спокійних" регіонах ними не скористались близько 70%", – каже він.

Військовослужбовці, додає Серга, мають зв'язатися з банком і надати підтверджуючі документи про службу. Після цього банк скасує їм обов'язкові платежі по кредитах навіть за наявності довоєнної прострочки платежів.

Які "пряники" забрав у клієнтів Ощадбанк

Державний Ощадбанк також почав з 1 червня нарахування відсотків за користування іпотечними, авто, енерго-, "теплими" та готівковими кредитами. Так само – як і за користування кредитними картками.

Але якщо клієнт не внесе черговий платіж, або зробить це не в повному обсязі, банк не стане відображати інформацію у кредитній історії позичальника та поручителя, про що застерігав Олексій Карчажкін. "У разі несплати або неповної оплати клієнтом чергового платежу за кредитним договором у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення чи скасування банк не нараховуватиме штрафні санкції і пені", – стверджують в "Ощаді".

Для власників кредитних карток Ощадбанк продовжив кредитні канікули на нових умовах до 23 серпня, знизивши вартість кредиту вдвічі. За кредитними картками встановлюється річна процентна ставка у розмірі 50% від зазначеної у договорі, а розмір обов'язкового платежу за тілом кредиту становитиме лише 2% суми використаного кредиту замість 5%.

Але усе це не стосується "Кредиту під заставу депозиту", "Кредиту-розстрочки" і випадків, коли йдеться про індивідуальну процентну ставку за кредитним договором.

В Ощадбанку на наш запит щодо військових відповіли так: "Ощадбанк не нараховує військовослужбовцям відсотки та штрафи за споживчими та картковими кредитами. Крім цього, за кредитними картками протягом воєнного стану скасовано обов’язковий платіж".

У monobank шукають компроміс

Віртуальний monobank також скасував кредитні канікули, зберігши при цьому процентну ставку в 1,6% на місяць, яка діяла під час канікул (до війни ставка складала 3,1%). Правда, ставка у 1,6% буде діяти тільки для найбільш відповідальних клієнтів, які внесуть хоча б мінімальну місячну суму платежу.

Ця сума розраховується для кожного індивідуально. "Якщо ви не зробите обов'язковий мінімальний платіж, ми повернемо довоєнні процентні ставки: за карткою – 3,1% замість 1,6% на місяць; за розстрочкою – 1,9% замість 1,6% на місяць", – попередили в monobank.

Більше того, якщо мінімального платежу внесено не буде, клієнту не повернуть кредитний ліміт на картку, а також він не зможе скористатися можливістю розстрочки та оплати частинами.

Засновник monobank Олег Гороховський у коментарі Delo.ua окремо зазначив, що відповідно до закону ще з 2014 року військові можуть не платити відсотки, якщо звертаються до банку та підтверджують свій статус.

80/20 від Альфа-Банку

Цікавий варіант запропонували клієнтам у Альфа-Банку. Банк пропонує своїм клієнтам сплатити 80% від залишку заборгованості діючого кредиту або кредитної картки, а решту – 20% коштів заощадити завдяки прощенню банком цієї частини боргу.

Клієнти банку можуть закрити кредити готівкою та кредити на товар, залишок яких складає 10 000+ грн строкової або простроченої заборгованості до 180 днів. А також кредитні картки, у разі, якщо за ними прострочена заборгованість до 180 днів, а сума залишку боргу перевищує 1000 грн.

За даними банку, на 1 червня вже понад 30 тис клієнтів протягом двох місяців скористалося спеціальною пропозицією Альфа-Банку. Тепер її дія продовжена до 1 липня.