Банки отменяют кредитные каникулы: к чему готовиться заемщикам

С начала июня сразу несколько крупных украинских банков заявили о завершении для своих клиентов кредитных каникул. Как минимум, о таком решении уже заявили в Приватбанке, Сбербанке, monobank, Альфа-Банке, Кредобанке и Таксомбанке.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Эти заявления обычно касались как бизнеса, так и физических лиц. Учреждения отменяют отсрочку платежей и потребуют внесения установленного по договору минимального ежемесячного платежа.



Delo.ua решило выяснить, как изменились условия кредитования в Приватбанке, Сбербанке, monobank и Альфа-Банк.

Принимая в начале войны решение о введении кредитных каникул, банки, вероятно надеялись, что вооруженный конфликт будет длиться не больше трех месяцев. Но сейчас они вынуждены отменять послабления.

Впрочем, следует напомнить, что согласно постановлению НБУ, на весь период действия военного положения, а также в течение 30 дней после него, заемщик не может быть подвергнут никаким санкциям за невыполнение обязательств по кредиту. То есть, банки все еще не могут начислять штрафы и пеню за неплатежи по кредитам.

Значит ли это, что можно и дальше не платить по кредиту – вопрос очень дискуссионный. По мнению заместителя председателя правления ЮНЕКС Банка Алексея Карчажкина, если у заемщика есть возможность обслуживать кредит, делать это нужно. "Во-первых, потому что кредитные каникулы не предусматривали и не предусматривают прощение долга. Он сохраняется. И, во-вторых, даже продолжает увеличиваться, поскольку проценты за пользование кредитными средствами банки начисляли и продолжат начислять", – говорит Алексей Карчажкин.

Через 30 дней после завершения военного положения заемщик может оказаться в сложной ситуации. Каждый неплательщик должен понимать, чем ему грозит отказ от погашения долга, потому что речь идет не только о принудительном взыскании долга кредитором в будущем, но и о такой важной составляющей, как кредитная история. "Еще несколько лет назад на кредитную историю можно было бы махнуть рукой, но сейчас это реальный рабочий инструмент, который используют все банки и финансовые компании, принимая решение, выдавать человеку кредит или нет", - отмечает заместитель председателя правления Юнекс Банка.

Как теперь работает с кредитами ПриватБанк

Как подтвердил нам пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, финучреждение действительно пошло на отмену кредитных каникул и с 1 июня требует внести обязательный ежемесячный минимальный платеж в размере 5% от суммы задолженности.

Для всех клиентов, которые смогут его оплатить, с 1 июня по 31 августа будет действовать сниженная вдвое процентная ставка – 1,7% в месяц. Если же нет возможности внести 5% суммы задолженности, банк предлагает в июне погасить хотя бы 1,5% долга.

В этом случае процентная ставка на остаток задолженности в июне составит 1,7% в месяц, а в июле – 2,5% в месяц. Если в июне не будет внесен минимальный платеж в размере хотя бы 1,5% от суммы задолженности, начнет действовать стандартная процентная ставка. Для карты "Универсальная Gold" она составляет 3,4%, а для карты "Универсальная" – 3,5%.

В то же время Олег Серга подчеркнул, что для мобилизованных клиентов Приватбанка продолжают действовать кредитные каникулы, установленные с 1 марта, включающие отмену обязательных ежемесячных платежей и процентную ставку за пользование кредитным лимитом - 0% . Мобилизированным также дали возможность воспользоваться полным кредитным лимитом , установленным до 24 февраля.

"Для военных мы продлили кредитные каникулы. Как и для тех, кто больше всего пострадал от войны. Впрочем, мы проанализировали три месяца, в течение которых действовали каникулы и увидели, что в "спокойных" регионах ими не воспользовались около 70%", – говорит он.

Военнослужащие, добавляет Серга, должны связаться с банком и предоставить подтверждающие документы о службе. После этого банк упразднит им обязательные платежи по кредитам даже при наличии довоенной просрочки платежей.

Новые правила от Ощадбанка

Государственный Ощадбанк также начал с 1 июня начисление процентов за пользование ипотечными, авто, энерго-, "теплыми" и наличными кредитами. Так же – как и за пользование кредитными картами.

Но если клиент не внесет очередной платеж или сделает это не в полном объеме, банк не станет отображать информацию в кредитной истории заемщика и поручителя. "В случае неуплаты или неполной оплаты клиентом очередного платежа по кредитному договору в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены банк не будет начислять штрафные санкции и пени", – утверждают в Ощадбанке.

Для держателей кредитных карт Ощадбанк продлил кредитные каникулы до 23 августа на новых условиях, снизив стоимость кредита вдвое. По кредитным картам устанавливается годовая процентная ставка в размере 50% от указанной в договоре, а размер обязательного платежа по телу кредита составит всего 2% от суммы использованного кредита вместо 5%.

Но все это не касается "Кредита под залог депозита", "Кредита-рассрочки" и случаев, когда речь идет об индивидуальной процентной ставке по кредитному договору.

В Озадбанке на наш запрос относительно военных ответили так: "Сбербанк не начисляет военнослужащим проценты и штрафы по потребительским и карточным кредитам. Кроме этого, по кредитным картам в течение военного положения отменен обязательный платеж".

В monobank ищут компромисс

Виртуальный monobank также отменил кредитные каникулы, сохранив при этом процентную ставку на уровне 1,6% в месяц, действовавшую во время каникул (до войны ставка составляла 3,1%). Правда, ставка в 1,6% будет действовать только для наиболее ответственных клиентов, которые внесут хотя бы минимальную месячную сумму платежа.

Эта сумма рассчитывается для каждого индивидуально. "Если вы не сделаете обязательный минимальный платеж, мы вернем довоенные процентные ставки: по карте – 3,1% вместо 1,6% в месяц; по рассрочке – 1,9% вместо 1,6% в месяц", – предупредили в monobank.

Более того, если минимальный платеж внесен не будет, клиенту не вернут кредитный лимит на карту, а также он не сможет воспользоваться возможностью рассрочки и оплаты частями.

Основатель monobank Олег Гороховский в комментарии Delo.ua особо отметил, что согласно закону еще с 2014 года военные могут не платить проценты, если обращаются в банк и подтверждают свой статус.

80/20 от Альфа-Банка

Интересный вариант предложили клиентам в Альфа-Банке. Банк предлагает своим клиентам уплатить 80% от остатка задолженности действующего кредита или кредитной карты, а остальные – 20% средств сэкономить благодаря прощению банком этой части долга.

Клиенты банка могут закрыть кредиты наличными и кредиты на товар, остаток которых составляет 10 000 грн. срочной или просроченной задолженности до 180 дней. А также кредитные карты, в случае если за ними просрочена задолженность до 180 дней, а сумма остатка долга превышает 1000 грн.

По данным банка, на 1 июня уже более 30 тыс. клиентов в течение двух месяцев воспользовалось специальным предложением Альфа-Банка. Теперь ее действие продлено до 1 июля.