Альфа-Банк отменяет кредитных каникул

"Альфа-Банк Украина" с 13 июля остановит действие кредитных каникул, сообщила пресс-служба банка.

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"Клиентам Альфа-Банка Украина с кредитами или кредитными картами платежи за использование кредитами необходимо будет вносить в соответствии с графиком: раньше их можно было перенести на другой период", – говорится в сообщении.

При этом банк и дальше не будет начислять проценты по кредитам для военнослужащих во время службы после предоставления соответствующих документов.

Кредитные каникулы действовали в Альфа-Банке с 1 марта 2022 года.

Ранее банк обещал предложить своим клиентам уплатить 80% от остатка задолженности действующего кредита или кредитной карты, а остальные – 20% средств сэкономить благодаря прощению банком этой части долга.

Кроме того, о решение отменить кредитные каникулы заявили в ПриватБанке, Ощадбанке, monobank, Кредобанке и Таксомбанке. Эти заявления обычно касались как бизнеса, так и физических лиц.