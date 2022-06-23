До 20% компаний-заемщиков объявят дефолт. Как это повлияет на банковский сектор

Нацбанк опубликовал новый отчет о финансовой стабильности. НБУ признает, что ВВП Украины в 2022 году точно упадет больше, чем на 30%, а инфляция превысит 20%. Вдобавок к этому многие предприятия не смогут рассчитаться по кредитам. Но регулятор уверен, что банки в большинстве своем готовы к росту NPL и волна банкротств финсектору точно не грозит.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отчет о финансовой стабильности Национального банка содержит основные вызовы, которые могут угрожать отечественное экономике и стабильности финансовой системы Украины. "Свежий" отчет, который НБУ утвердил 17 июня, охватывает период с января по май 2022 года. Поэтому он дает возможность оценить влияние войны как на промышленность и бизнес, так и на банковский сектор.

Главный прогноз от НБУ: ВВП Украины в 2022 году сократится более чем на 30%, а уровень инфляции превысит целевой уровень. То есть, перешагнет отметку в 20%. Национальный банк из отчета о финансовой стабильности

Кроме того, Нацбанк прогнозирует дальнейшее сокращение кредитной активности, прежде всего, со стороны корпоративных клиентов, поскольку за новыми займами предприниматели и компании почти не обращаются. Это приведет к усыханию кредитного портфеля на 20-25% (по состоянию на 1 июня 2022 года банки выдали почти 1,1 трлн. грн. кредитов) и к ухудшению его качества, следствием чего станет разрастание проблемной задолженности.

Международные партнеры спасают госбюджет

Если анализировать отчет НБУ в целом, то создается впечатление, что макроэкономическая ситуация могла быть значительно хуже, чем есть на самом деле.

Например, серьезную помощь в финансировании дефицита государственного бюджета оказывают иностранные партнеры Украины. Такие как Международный валютный фонд (МВФ), Мировой банк (МБ), Европейский инвестбанк (ЕИБ), Еврокомиссия. По данным НБУ, дефицит госказны составляет около 5 млрд. долл. в месяц. А деньги занимать украинское правительство нигде не может, потому что доступ к частным рынкам капитала для нас закрыт. Также обсуждается введение для Украины "каникул" на погашение внешних долгов.

С начала боевых действий и до середины июня поступления от этих и других структур превысили 7 млрд. дол. А суммарная помощь с учетом объявленных программ финансирования достигла 30 млрд. долл. Приблизительно треть составляют безвозвратные гранты, все остальное – льготные кредиты и кредитные гарантии.

Второй позитивный фактор – постепенное оживление бизнес-активности. Согласно опросам Нацбанка, доля предприятий, которые уменьшили загруженность производственных мощностей на треть или не работали вообще, сократилась с 61% в первой декаде марта до 54% в конце мая.

НБУ напоминает и о том, что благодаря внедрению ограничений на валютном рынке и интервенциям уже четыре месяца удается держать в узде валютный (безналичный) курс на уровне чуть выше 29 грн./долл. Правда, Нацбанк вынужден для этого постоянно продавать валюту из золотовалютных резервов (ЗВР). Но регулятор успокаивает, что их объем в начале июня оставался на приемлемом уровне 25,1 млрд. долл., и обещает, что будет и дальше подставлять гривне плечо до тех пор, пока валютный рынок не стабилизируется.

Инфляция – плохо, ВВП – еще хуже

Какие основные макроэкономические риски выделяет Национальный банк? Конечно же, это падение ВВП. Боевые действия снижают потенциал экономики. Помимо этого, крайне негативно влияют на экономический рост такие факторы как разрушение предприятий, жилья, инфраструктуры. По данным НБУ, на начало мая потери физического капитала оценивались в размере 50% ВВП. Это действительно очень много. А существенные потери человеческого капитала из-за миграции и гибели граждан усугубляют кризис на рынке труда.

Второй существенный риск – инфляционный. Уже в мае в годовом исчислении инфляция ускорилась до 18%. Среди ключевых факторов, которые подогревают рост цен, Нацбанк называет нарушение логистических цепочек, разрушение производственных и складских мощностей, рост производственных издержек, в частности из-за удорожания энергоносителей.

В итоге к июню доля предприятий, которые полностью остановили деятельность, составляла 14%, а тех, которые сократили производство более чем вдвое – 22%. На довоенном уровне работает лишь четверть компаний, которые расположены преимущественно на западе Украины. К тому же, согласно опросам НБУ, загруженность производства сократилась на 40% по сравнению с довоенным уровнем.

В то же время, Нацбанк подчеркивает, что постепенное восстановление бизнеса, избыточное предложение зерновых и масличных из-за проблем с их экспортом, замороженные тарифы на коммунальные услуги и ослабление внутреннего спроса будут отчасти сдерживать инфляционные процессы.

Денег у банков – хоть отбавляй

Пока реальный сектор думает о том, как выжить, банки наращивают запас ликвидности. Только за март-апрель остаток средств на корсчетах банков и вложения в депозитные сертификаты НБУ выросли на 72 млрд. грн. до более чем 230 млрд. грн.

Растет объем депозитов. Правда, население не торопится нести в банки крупные сбережения. Объем гривневых вкладов в сумме до 200 тыс. грн. вырос за март-апрель на 21.8%, а в сумме, которая превышает 200 тыс. грн. – на 10.8%. Возобновился приток вкладов корпоративных клиентов. Как констатирует НБУ, падение объемов гривневых вкладов уже в середине марта сменилось ростом.

Также Нацбанк прогнозирует, что повышение учетной ставки до 25% неизбежно приведет к росту доходности депозитов. Тем не менее, банки поднимают ставки по вкладам очень вяло. Со 2 июня по 21 июня сильнее всего – на 1,2 п.п. – выросла доходность гривневых депозитов населения на 3 месяца, а вот на 12 месяцев – всего лишь на 0,03 п.п.

Но НБУ придерживается мнения, что банки будут вынуждены набрасывать проценты по вкладам, чтобы хоть частично компенсировать вкладчикам обесценивание их накоплений из-за роста цен и девальвации на наличном рынке.

NPL идут на взлет

Главной проблемой для банковского сектора станет сокращение объемов кредитования и накопление неработающих кредитов (NPL). Банки уже формируют резервы под ожидаемые кредитные потери, что отражается на их прибыльности.

По результатам пяти месяцев 2022 года убытки получили 23 банка, активы которых превышают 75% активов всего банковского сектора. Причем часть банков продемонстрировала рентабельность капитала менее 5%. В "нормальной" ситуации рентабельность капитала банка может достигать 20-25%, и даже превышать эти значения. Национальный банк из отчета о финансовой стабильности

Нацбанк переживает, что многие предприятия окажутся на грани банкротства и не смогут обслуживать свои кредиты (доля бизнес-заемщиков в общей массе кредитов определяющая – она достигает 95%). В первую очередь, речь о металлургических заводах, предприятиях нефтеперерабатывающей, машиностроительной и химической отраслей. Чуть лучше ситуация у аграриев, пищепрома и торговли.

НБУ ожидает, что дефолт настигнет порядка 20% компаний. А может и больше. И хотя по оценкам регулятора доля NPL пока еще близка к февральскому значению на уровне 32,5%, банкам следует консервативнее подходить к оценке кредитных рисков.

Но даже при таких раскладах что система выстоит. Во-первых, банки вошли в текущий кризис со значительным запасом капитала. В начале февраля средневзвешенная достаточность основного капитала составила 12%, регулятивного – 18%, что почти вдвое выше минимальных требований. Во-вторых, НБУ провел реверсивное стресс-тестирование, которое показывает, какие максимальные потери активов может понести банк и при этом не разориться.

Стресс-тесты показали, что банки, в которых сконцентрировано 82% активов, из двадцати крупнейших обладают достаточной устойчивостью в случае реализации самого плохого сценария, при котором может произойти потеря 30% кредитного портфеля. Поэтому банкротство если и угрожает, то сравнительно небольшим банкам, которые не делают "погоду" для всей системы.