"Укрнафта" меняет название: акционеры компании утвердили новый устав

Акционеры "Укрнафты" — НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны — решили изменить тип и название компании. Они также утвердили новый устав. Теперь официальное название предприятия — АО "Укрнафта".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз общества.

Как отмечается в сообщении, проект новой редакции устава был разработан и представлен на утверждение акционерам Наблюдательным советом, большинство членов которого составляют независимые директора с международным опытом.

Что предполагает обновленный документ:

переход от единоличного исполнительного органа (директора) к коллегиальному (управлению);

четкое распределение полномочий между органами управления (общее собрание акционеров, наблюдательный совет, правление);

расширение функций и роли Наблюдательного совета, отвечающего требованиям независимого контроля;

нормы соответствия корпоративному управлению стандартам OECР и рекомендациям ЕБРР.

"Утверждение новой редакции устава АО "Укрнафта" является ключевым моментом в процессе продолжающейся в компании трансформации и демонстрирует настроенность акционеров и управленческой команды на устойчивое развитие по принципам ответственного и профессионального корпоративного управления", - подчеркнули в обществе.

Ранее "Укрнафта" объявила о реализации масштабных проектов в сфере энергетики. Компания планирует к 2026 г. ввести в эксплуатацию шесть объектов газопоршневой и газотурбинной генерации общей мощностью 420 МВт, а также построить энергоустановку комбинированного производства электроэнергии, тепла и холода (CCHP) на 250 МВт.