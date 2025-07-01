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От автоцистерн до бульдозеров: "Укрнафта" обновила автопарк спецтехники

спецтехника
"Укрнафта" обновила спецтехнику/Facebook/Юрий Ткачук

С мая по июнь 2025 года ОАО "Укрнафта" пополнило свой автопарк 50 новыми машинами, которые уже используются в региональных филиалах компании. Всего с начала 2025 года было обновлено 163 единицы специализированной техники и транспортных средств. А за период с 2023 по 2025 год компания обновила 713 единиц техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил и.о. директора "Укрнафты" Юрий Ткачук.

По его словам, компания обновляет устаревшую технику и оборудование, которое уже отработало свой ресурс, и заменяет современными машинами, чтобы повысить эффективность производственных процессов и улучшить условия работы работников.

В частности, с мая по июнь приобрели пароподогревательные установки, предназначенные для удаления парафина из нефтепромышленного оборудования и других производственных операций, для которых требуется насыщенный пар.

Также были закуплены автоцистерны для перевозки нефти, обеспечивающие эффективность процесса добычи. Новые тракторные тягачи помогают транспортировать тяжелую технику. Кроме того, были закуплены и поставлены вахтенные и пассажирские автобусы, перевозящие сотрудников на смены; грузовики и бульдозеры.

Фото 2 — От автоцистерн до бульдозеров: "Укрнафта" обновила автопарк спецтехники
Фото 3 — От автоцистерн до бульдозеров: "Укрнафта" обновила автопарк спецтехники
Фото 4 — От автоцистерн до бульдозеров: "Укрнафта" обновила автопарк спецтехники
Фото 5 — От автоцистерн до бульдозеров: "Укрнафта" обновила автопарк спецтехники
Фото 6 — От автоцистерн до бульдозеров: "Укрнафта" обновила автопарк спецтехники
Фото 7 — От автоцистерн до бульдозеров: "Укрнафта" обновила автопарк спецтехники
Фото 8 — От автоцистерн до бульдозеров: "Укрнафта" обновила автопарк спецтехники

Напомним, в мае "Укрнафта" приступила к поисково-разведывательным работам на потенциально нефтегазоносном участке площадью 6,32 тысяч кв. км, расположенной на Львовщине и Прикарпатье.

Автор:
Татьяна Бессараб