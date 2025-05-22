"Укрнафта" начинает геологоразведку на Олесском участке: какие недра будет добывать

"Укрнафта" заявила, что начинает поисково-разведочные работы на потенциально нефтегазоносном участке площадью 6,32 тысяч кв. км. Компания уже получила от Государственная служба геологии и недр Украины спецразрешение на добычу газа на Олесском участке, которое является одним из перспективных месторождений сланцевого газа и расположено на Львовщине и Прикарпатье.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

"Укрнафта" стала стороной соглашения о распределении продукции, добываемой на Олесской площади. Другой стороной соглашения о разделе продукции является государство.

На Олесской площади ожидается открытие помимо традиционных залежей нефти и газа и нетрадиционных (сланцевый газ, газ плотных коллекторов). Успешная разведка и дальнейшая разработка может означать старт добычи нетрадиционных углеводородов в Украине.

Ресурсная база компании вырастет: к имеющимся 2125 квадратным километрам площади месторождений прибавляется 6324 квадратных километра новой площади с ресурсами нефти и газа. У "Укрнафты" уже есть все необходимые технологические объекты рядом с Олесской площадью .

"Освоение новой площади обеспечит стабильные поступления в государственный бюджет от будущей добычи . Активная разведка и разработка месторождений углеводородов позволит меньше зависеть от импорта и цен на мировых рынках и создаст рабочие места во Львовской и Ивано-Франковской областях", — отметили в компании.

Интерес "Укрнафты" и Chevron к участку

Намерения "Укрнафты" войти в СРП на Олесском участке обсуждались с прошлого года. Допускалось приобретение компании ООО "Надра Олеська" за 150-200 млн грн.

Осенью 2013 года государство Украина, компания Chevron и ООО "Надра Олеська" подписали соглашение о распределении продукции (СРП) на добычу углеводородов на Олесском участке (Львовская и Ивано-Франковская обл.).

По условиям соглашения, Chevron планировал инвестировать $350 млн в разведку сланцевого газа во Львовской и Ивано-Франковской, а общие инвестиции могли достичь $10 млрд. Однако в конце 2014 года компания вышла из проекта на Олесской площади и в 2015 году прекратила деятельность в Украине.

Напомним, 19 мая сообщалось, что "Укрнафта" официально стала владельцем спецразрешения на добычу газа на Олесском участке. С и спецразрешения на пользование недрами удалена информация о предыдущих владельцах – нидерландской компании "Шеврон Юкрейн Б.В.".